Brad Pitt’in acı günü: Annesi hayatını kaybetti

Kaynak: Instagram

"SEVGİNİN EN SAF HALİYDİ"

Brad Pitt'in arkek kardeşi Doug Pitt'in kızı Sydney, Instagram hesabında büyükannesi için duygusal bir anma mesajı paylaştı. Sydney, "Henüz gitmene hazır değildik, ama artık özgürce şarkı söyleyebileceğini, dans edebileceğini ve resim yapabileceğini bilmek bunu bir nebze kolaylaştırıyor. Onsuz nasıl devam edeceğimizi bilmiyorum. Ama o, her fırça darbesinde, her nazik jestte hala burada. O, sevginin en saf haliydi" dedi.

SHILOH DA BÜYÜK ANNESİ GİBİ RESİM YAPIYOR

Brad Pitt'in bir röportajında, annesinin her torunuyla bire bir vakit geçirmek için düzenlediği bu özel günlerde, çocuklarla resim yaptığı, onlara hikayeler anlattığı ve hatta birlikte bahçede kuşları izlediği anılarından bahsettiği biliniyor.

Pitt, annesinin bu anlarda torunlarına sabırla fırça tutmayı öğrettiğini ve her birine kendilerini özel hissettirdiğini söylemişti.