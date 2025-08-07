Brad Pitt’in acı günü: Annesi hayatını kaybetti
Hollywood’un yıldız ismi Brad Pitt, aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü aktörün annesi Jane Pitt, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Üzücü haber, Pitt ailesi tarafından annelerinin yaşadığı ABD'nin Illinois eyaletinin başkenti Springfield'daki NBC bağlantılı KY3 kanalına verilen bir ilanla kamuoyuna duyuruldu. Aile, Jane Pitt'in ölüm nedenine dair herhangi bir açıklama yapmadı.
Jane Pitt, eşi Bill Pitt ile birlikte üç çocuğu Brad Pitt, Doug Pitt ve Julie Neal'i Springfield'de yetiştirdi.
1 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ
Profesyonel olarak resim yapan ve dans eden Jane Pitt, aynı zamanda Springfield devlet okullarında uzun yıllar ilkokul öğretmenliği yaptı. 2009 yılında, Pitt ailesi, Springfield'daki Mercy Hastanesi'nde Jane Pitt Pediatrik Kanser Merkezi'nin kurulması için 1 milyon dolar bağışta bulundu.
"SEVGİNİN EN SAF HALİYDİ"
Brad Pitt'in arkek kardeşi Doug Pitt'in kızı Sydney, Instagram hesabında büyükannesi için duygusal bir anma mesajı paylaştı. Sydney, "Henüz gitmene hazır değildik, ama artık özgürce şarkı söyleyebileceğini, dans edebileceğini ve resim yapabileceğini bilmek bunu bir nebze kolaylaştırıyor. Onsuz nasıl devam edeceğimizi bilmiyorum. Ama o, her fırça darbesinde, her nazik jestte hala burada. O, sevginin en saf haliydi" dedi.
SHILOH DA BÜYÜK ANNESİ GİBİ RESİM YAPIYOR
Brad Pitt'in bir röportajında, annesinin her torunuyla bire bir vakit geçirmek için düzenlediği bu özel günlerde, çocuklarla resim yaptığı, onlara hikayeler anlattığı ve hatta birlikte bahçede kuşları izlediği anılarından bahsettiği biliniyor.
Pitt, annesinin bu anlarda torunlarına sabırla fırça tutmayı öğrettiğini ve her birine kendilerini özel hissettirdiğini söylemişti.
Jane Pitt'in Brad Pitt'in Angelina Jolie ile evliliğinden olan torunlarından biri olan Shiloh'un, büyükannesinin renkli kişiliği ve sanata olan tutkusundan ilham alarak küçük yaşta resim yapmaya başladığı da ABD basınında yer alan haberlerde belirtilmişti.
''EN GÜZEL ANILARINDAN''
Jane Pitt, oğlu Brad Pitt ile zaman zaman kırmızı halı etkinliklerinde boy gösterirdi. Brad Pitt'in altı çocuğu da dahil olmak üzere, Pitt ailesinin 14 torunu vardı ve aile, Jane Pitt'in büyükannelik rolünü çok değerli bulduğunu belirtti. Ölüm ilanında, "Her torunla bire bir geçirdiği özel günleri, onların en güzel anılarından" denildi.
