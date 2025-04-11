8 yıl önce annesini kaybetmişti! Fulden Uras'tan yürek yakan paylaşım
Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları yüzünden birçok kez operasyon geçiren Fulden Uras, son dönemde üst üste yaşadığı kayıplarla sarsıldı. 21 gün arayla babasını ve amcasını kaybeden ünlü isim, seneler önce vefat eden annesinin doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.
'Bensiz Olsun', 'Aşkından Ölmem Mi Lazım', 'Ben Ağlarım', 'Arada Bir' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcı Fulden Uras, zor günler geçiriyor...
8 yıl önce annesini kaybeden Fulden Uras, geçtiğimiz aylarda da 21 gün arayla hem babasını hem de amcasını kaybetti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Uras, yıllar önce kaybettiği annesinin doğum günü için duygularını dile getirdi.
SÖZLERİ YÜREK SIZLATTI
İşte Fulden Uras'tan yürek yakan sözler:
"Bugün annemin doğum günü. Tam 8 yıldır bugünü onsuz geçiriyorum. Zaman geçiyor, hayat devam ediyor gibi görünüyor belki. Ama bazı günlerde zaman sanki olduğu yerde duruyor.
Doğduğun günü kutlamak yerine, yokluğuna sarılıyorum her yıl. Bir sesin, bir gülüşün, bir dokunuşun hatırası büyüyor içimde. Sana 'iyi ki doğdun' diyemediğim her yıl içimden daha çok söylüyorum: İyi ki doğdun anne. İyi ki varsın içimde, anılarımda, dualarımda. Seni çok özlüyorum. Her zaman, her yaşımda, her doğum gününde. Sonsuz sevgiyle. "
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