8 yıl önce annesini kaybetmişti! Fulden Uras’tan yürek yakan paylaşım

Doğduğun günü kutlamak yerine, yokluğuna sarılıyorum her yıl. Bir sesin, bir gülüşün, bir dokunuşun hatırası büyüyor içimde. Sana 'iyi ki doğdun' diyemediğim her yıl içimden daha çok söylüyorum: İyi ki doğdun anne. İyi ki varsın içimde, anılarımda, dualarımda. Seni çok özlüyorum. Her zaman, her yaşımda, her doğum gününde. Sonsuz sevgiyle. "