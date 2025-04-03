Sosyetik isim Aslı Gümüşel'den itiraf: "Bizim köy Paris’ten güzel"
Sosyetenin tanınmış isimlerinden Aslı Gümüşel, aile bağlarının kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Gümüşel, özellikle Artvin’in Arhavi ilçesindeki köy evlerinin tüm aile bireyleri için özel bir anlam taşıdığını belirtti.
Sosyetenin ünlü isimlerinden Aslı Gümüşel, hayatı ve ailesiyle ilgili içten açıklamalarda bulundu. Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, Gümüşel aile bağlarının kendisi için büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.
Bilkent Üniversitesi mezunu olan Gümüşel, evli olduğu dönemde iş hayatına atılmış ancak hamileliğinin ardından kariyerine ara vermişti. Uzun bir aranın ardından iş hayatına geri dönen ünlü isim, kendi markasını kurarak başarılı bir girişimci kimliğiyle de adından söz ettirdi.
Gümüşel, ailesiyle vakit geçirmeyi her şeyin önünde tuttuğunu belirtirken, özellikle Artvin'in Arhavi ilçesindeki köy evlerinin tüm aile bireyleri için özel bir buluşma noktası olduğunu söyledi: "Arhavi'deki köy evimiz tüm ailemizin buluşma noktası. Gittiğimizde hep birlikte orada kalıyoruz."
Metin Şen ile 23 yıllık evliliklerini geçen yıl anlaşmalı olarak bitiren sosyetik güzel, örnek bir ayrılık süreci yaşadı. Oğulları için eski eşiyle sürekli bir araya gelen ve akrabalık ilişkilerini bitirmeyen Aslı Hanım, son olarak da eski soyadını yeniden kullanma kararı aldı.
Aslı Gümüşel Şen, cemiyet hayatından olsa da gözlerden uzak kalmak yerine herkesle iç içe olmaya devam ediyor. İlginç takıntılarını da anlatan Gümüşel, her pazar mutlaka dolaplarını düzenlediğini söyledi.
Evde yardımcısı olmasına rağmen bu geleneğini hiç bozmadığını belirten Aslı Hanım, "Kendime küçük görevler veriyorum bir çekmeceyi topluyorum. Eğer rahat bir günümdeysem tüm dolabı boşaltırım. Bardakları siler düzeltirim, gümüşleri temizleyip yeniden yerleştiririm. Dolaplarımı kendim düzenlemeyi seviyorum. Her hafta bir dolabı indirip kullanılmayan eşyaları ayırırım ve geri kalanları da intizamlı bir şekilde dizerim" dedi.
Her gün uyandığında günlük bakımlarını yaptığını söyleyen Gümüşel, nazardan korunmak için de kaya tuzuyla peeling yaptığını da ifade etti. Her an eve bir misafir gelecekmiş gibi hazır beklediğini belirten Gümüşel, uğurlu taşını da yanından ayırmadığını belirtip "Sunum yaparken de taşım yanımda olur ve mutlaka dua okurum" dedi.
CAZ DA BİLİRİM ARABESK DE DİNLERİM
Aslı Gümüşel, sanat konusunda da geniş bir yelpazeye sahip. 15 sene konservatuvarda eğitim alan sosyetik isim, "Akşam eve geldiğimde televizyon ve dizi çok izlemiyorum. Mum yakarım çayımı demleyip müziğimi açarım.En mutlu olduğum an, O andan daha güzeli yok. Türkçe poptan başlayıp arabeske giderim. 15 sene konservatuvarda klasik piyano eğitimi aldım solfej bilirim çok güzel piyano da çalarım, benim kadar caz bilen az insan vardır. Pop, türkü ve arabesk de dinlerim. Eskiden Maksim'de gündüz kuşakları vardı annem bizi oraya götürürdü. Emel Sayın dinlerdik. Arabeskte de Orhan Gencebay ve Müslüm Baba'yı çok severim" deyip müzik kültürünün görgüyle hiç alakası olmadığını da özellikle vurguladı. Gümüşel'in de dediği gibi karşınızdaki kişiyi müzik zevkine göre değerlendiremezsiniz, her tarz müziğin dinleyicisi farklı...
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