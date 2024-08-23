'Çocuklu fotoğrafı' büyük tepki çekti! Mahkeme kararını verdi! Gökhan Çıra'nın kızı Selenay evlatlık mı?
Gökhan Çıra'nın sosyal medyada paylaştığı bebekli fotoğraf, tepkilere yol açmıştı. Bu fotoğrafla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün önemli bir gelişme yaşandı. Söz konusu fotoğrafın ardından, Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra’nın ifadesinin alınmasına karar verilmişti. Çıra ise sosyal medya hesabından kendini savunan bir paylaşımda bulundu. Ayrıca, mahkemenin konuyla ilgili kararını verdiği öğrenildi.
Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci'nin taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiğini iddia ettikleri kızı Selenay ile verdikleri poz, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Sosyal medyada büyük tepki çeken bebekli fotoğrafla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Gökhan Çıra'nın ifadesinin alınmasına karar verildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gelen tepkiler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, S.S.Ç isimli 2022 doğumlu Küçük yaştaki çocuğun istismar edildiğine yönelik sosyal medya paylaşımları ve resimler nedeniyle aile yükümlülüğünün ihmali suçundan soruşturma başlattı.
Çocuğun psikolojik ve sosyal gelişiminin olumsuz yönde etkileneceği düşünüldüğünden çocuk hakkında nihai karara varabilmek için aile hakkında detaylı bir sosyal inceleme süreci başlatılarak, çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesi talep edilmişti.
İFADESİ ALINACAK
Yaşananların ardından savcılık, Gökhan Çıra'nın ifadesinin alınmasına karar verdi.
"UZAKLAŞTIRILSIN"
Çocukla ilgili düzenlenen raporda durumu ve gelişimine uygun düşecek şekilde Çocuk Mahkemesi'nden Danışmanlık Tedbiri istenmesine hükmedilirken, Gökhan Çıra hakkında bir süreliğine uzaklaştırılma talep edildi.
ÇIRA'DAN PAYLAŞIM
Çıra, sosyal medya hesabından "Biyolojik olarak da babası olduğumu unutanlaradır bu yazım" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Resmi makamlara ifade vermeye gideceğini söyleyen Çıra, "suç işlemiş gibi göründüysem affola, ama işlemedim" sözleriyle kendini savundu.
Çıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"O benim kızım, dünyam, parçam, yaşama sevicim kızım. Biyolojik olarak babası olduğumu unutanlaradır bu yazım. Elbette beni çağıran resmi makamlara ifademi vermeye gideceğim, ama bilin ki, kızımla fotoğraf çekerken sevgimden ha başımın üstüne koymuşum, ha avcumun içinde sarmalamışım. Babalığın verdiği sevinç ve gururla toplumun değerlerine aykırı bir kusur işlemiş gibi göründüysem affola. Ama işlemedim."
Çıra daha sonra bir paylaşım daha yaptı.
"KIRMIZI ÇİZGİM"
Bu paylaşımında ise Çıra, "Sana söz veriyorum hep güleceğiz sana söz veriyorum hep mutluluktan ağlayacağız bu bizim son üzülmemiz haksız yere seni çok seviyorum aldığım nefesim iyikim canım kızım BABAN hep yanında arkanda önünde sağında solunda her yerinde düştüğünde düşeceğime üzüldüğünde üzüleceğime her ne olacaksa beraber yaşayacağımıza sana söz veriyorum Allahım sana gelen her şeyi bana da getirsin cennet kokulum Biz seninle hep oyunlar oynayıp yine uyumuş numaraları yapacağız" dedi.
Konuya ilişkin video paylaşımı da yapan Çıra, "Selenay benim kırmızı çizgimdir" dedi.
MAHKEMEDEN KARAR
Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi inceleme sonucunda kararını verdi. Mahkemenin kararına göre; çocuk, Gökhan Çıra'da kalmaya devam edecek.
Mahkeme, ailenin maddi ve manevi durumunun çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olması, aynı hanedeki babaanne ve dedenin uygun ebeveynlik becerilerine sahip olması, hane içerisinde olumsuz bir durumun bulunmaması,İstismar ya da kötü muamele ile ilgili şikayet bulunmadığı gibi ailenin çocuğun bakımı için yeterli çabayı gösterdiği sosyal inceleme raporundan anlaşılmıştır diyerek; bakım tedbiri verilmesi yönündeki talebin reddine karar verdi.
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