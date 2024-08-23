’Çocuklu fotoğrafı’ büyük tepki çekti! Mahkeme kararını verdi! Gökhan Çıra’nın kızı Selenay evlatlık mı?

ÇIRA'DAN PAYLAŞIM

Çıra, sosyal medya hesabından "Biyolojik olarak da babası olduğumu unutanlaradır bu yazım" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Resmi makamlara ifade vermeye gideceğini söyleyen Çıra, "suç işlemiş gibi göründüysem affola, ama işlemedim" sözleriyle kendini savundu.

Çıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"O benim kızım, dünyam, parçam, yaşama sevicim kızım. Biyolojik olarak babası olduğumu unutanlaradır bu yazım. Elbette beni çağıran resmi makamlara ifademi vermeye gideceğim, ama bilin ki, kızımla fotoğraf çekerken sevgimden ha başımın üstüne koymuşum, ha avcumun içinde sarmalamışım. Babalığın verdiği sevinç ve gururla toplumun değerlerine aykırı bir kusur işlemiş gibi göründüysem affola. Ama işlemedim."

Çıra daha sonra bir paylaşım daha yaptı.

Çıra'nın sosyal medya paylaşımı