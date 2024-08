’Çocuklu fotoğrafı’ büyük tepki çekti! Mahkeme kararını verdi! Gökhan Çıra’nın kızı Selenay evlatlık mı?

"KIRMIZI ÇİZGİM"

Bu paylaşımında ise Çıra, "Sana söz veriyorum hep güleceğiz sana söz veriyorum hep mutluluktan ağlayacağız bu bizim son üzülmemiz haksız yere seni çok seviyorum aldığım nefesim iyikim canım kızım BABAN hep yanında arkanda önünde sağında solunda her yerinde düştüğünde düşeceğime üzüldüğünde üzüleceğime her ne olacaksa beraber yaşayacağımıza sana söz veriyorum Allahım sana gelen her şeyi bana da getirsin cennet kokulum Biz seninle hep oyunlar oynayıp yine uyumuş numaraları yapacağız" dedi.

Konuya ilişkin video paylaşımı da yapan Çıra, "Selenay benim kırmızı çizgimdir" dedi.

MAHKEMEDEN KARAR

Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi inceleme sonucunda kararını verdi. Mahkemenin kararına göre; çocuk, Gökhan Çıra'da kalmaya devam edecek.

Mahkeme, ailenin maddi ve manevi durumunun çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olması, aynı hanedeki babaanne ve dedenin uygun ebeveynlik becerilerine sahip olması, hane içerisinde olumsuz bir durumun bulunmaması,İstismar ya da kötü muamele ile ilgili şikayet bulunmadığı gibi ailenin çocuğun bakımı için yeterli çabayı gösterdiği sosyal inceleme raporundan anlaşılmıştır diyerek; bakım tedbiri verilmesi yönündeki talebin reddine karar verdi.

Gökhan Çıra