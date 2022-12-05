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Haberler Magazin Haberleri Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 5 Aralık TRT 1 yayın akışı...

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 5 Aralık TRT 1 yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022
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Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 5 Aralık TRT 1 yayın akışı...

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Diğer yandan dizinin final yapacağı iddiaları gündeme gelmişti. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 5 Aralık TRT 1 yayın akışı...

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Selçuklu dönemini anlatan ve Anadolu'nun Türkleşmesini konu alan tarihi yapım, bir süredir TRT 1 yayın akışında yer almıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 5 Aralık TRT 1 yayın akışı...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1 yayın akışına göre bu hafta Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü ekranlarda yer almayacak. Onun yerine dizi saatlerinde Gönül Dağı özel bölümü yayımlanacak. Dünya Kupası maçları yüzünden, Alparslan Büyük Selçuklu ekranlara bir süre daha gelmeyecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 ARALIK 2022

05.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.25 Benim Adım Melek

08.45 Bu Toprağın Sesi

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Yeşil Deniz

17.00 Ana Haber

17.55 İddiaların Aksine

18.00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Japonya-Hırvatistan"

20.00 Gönül Dağı Özel

22.00 2022 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Brezilya-Güney Kore"

00.00 Alparslan Büyük Selçuklu

02.55 Yeşil Deniz

ALPARASLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, TRT ekranlarında yayınlanan Dünya Kupası maçları nedeniyle yayında olmayacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

En son 21 Kasım 2022 tarihinde izleyiciler ile buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü ile 12 Aralık 2022 tarihinde izleyici ile buluşması bekleniyor.

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