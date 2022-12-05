Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Selçuklu dönemini anlatan ve Anadolu'nun Türkleşmesini konu alan tarihi yapım, bir süredir TRT 1 yayın akışında yer almıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 5 Aralık TRT 1 yayın akışı...