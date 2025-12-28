Uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga! Veyis Ateş Taner Çağlı Buse İskenderoğlu ve Şebnem İnan gözaltında | İşte isim isim o liste

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Miss Turkey 2016 Güzeli Buse İskenderoğlu, Eski Habertürk Gnel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve Rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı.

MİSS TÜRKİYE GÜZELİ BUSE İSKENDEROĞLU VE RAPÇİ EGE GÖZALTINDA

Hatırlanacağı gibi 9 Aralık'ta Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınmasıyla başlayan operasyonlar dalgasında son olarak Miss Turkey 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, Rapçi Ege Karataşlı, Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındı.

Rapçi Ege Karataşlı ve Miss Turkey 2016 güzeli Buse İskenderoğlu



HABERTÜRK ESKİ GENEL MÜDÜRÜ VEYİS ATEŞ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etme veya bulundurma" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma", "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Habertürk eski yöneticisi Veyis Ateş

Soruşturmada bu suçlara karıştıkları tespit edilen aralarında Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı'nın da bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Taner Çağlı

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu belirlendi. 15 zanlının yakalanması için dün İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Ateş ile Çağlı'nın da arasında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

34 İŞLETMEYE EŞ ZAMANLI BASKIN!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 28 Aralık'ta İstanbul genelinde eğlence mekanları ve otellerin olduğu toplam 34 işletmeye eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda; 'Amaya' isimli iş yerinde yaklaşık 1 gram kokain, 'Bebek Otel' isimli iş yerinde 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde, çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu bulaşığı olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi. 'Taksim Club IQ' isimli iş yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek, 'Kastel Elektro Müzik' isimli iş yerinde 100 adet tabanca fişeği ile yaklaşık 1 gram skunk, 'Suma Han' isimli iş yerinde ise satışa hazır halde 4 parça halinde yaklaşık 4 gram kokain bulundu.

İŞTE GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTESİ

Operasyonlar kapsamında; rapçi Ege Karataş, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Ali Baran Süzer, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, sanal medyada 'thabacim' lakabıyla tanınan Şebnem İnan, sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengican Atasoy, Cihan Güler ile işletmeci Bahri Güneş ve Ahmet Çalışkan gözaltına alındı.