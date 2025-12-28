Suriye'de federasyon fitnesi! Şam yönetimi hedef alındı
Suriye'nin Lazkiye, Tartus, Hama ve Humus illerinde federasyon talebiyle gösteriler düzenlendi.
Merkezi Lazkiye ilinde olan, Suriye ve Yurt Dışındaki Aleviler İslam Konseyi'nin Başkanı Gazal Gazal'ın "siyasi federasyon ve kendi kaderini tayin hakkı" talebiyle gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmasının ardından, Suriye'nin bazı bölgelerinde kitle eylemleri yapıldı.
Lazkiye ilinin Ziraat Kavşağı ve Ezheri Kavşağı, Ceble ilçesinin Amara Kavşağı ve Hastane Mahallesi Kavşağı, Kardaha ilçesinin Merice Kavşağı, Baniyas ilçesinin El-Kusur Kavşağı, Tartus ilçesinin Saadi Kavşağı ve Humus ilinin Misyaf ilçesi, Vadi ez-Zeheb, İmam Ali bin Ebu Talib Camii Meydanı, Zehra Mahallesi ve Hama ilinin Vadi Uyun bölgelerinde binlerce kişi toplandı.
HEDEFLERİNDE ŞAM YÖNETİMİ VAR
Güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı gösterilerde, federasyon talebiyle ilgili sloganlar atılarak Şam yönetimi hedef alındı.
Lazkiye ve Ceble bölgelerinde bazı göstericiler, tedbirler alan güvenlik görevlilerine ve araçlarına saldırdı.
TAŞLI SOPALI ÇATIŞMA
Lazkiye ve Humus kent merkezlerinde göstericiler zaman zaman, karşıt görüşlü gruplarla taşlı sopalı çatışmaya girerken, güvenlik güçleri bazı yerlerde grupları ayırmak için havaya ateş açtı.
LAZKİYE'DE 1 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ, BANYAS'TA 2 GÖREVLİ YARALANDI
Lazkiye İl Emniyet Müdürü, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Ezheri Kavşağı'nda Gazal Gazal'ın çağrısıyla düzenlenen protestolar sırasında silahlı kişilerin havaya ateş açtığını, iç güvenlik birimlerinin olaya müdahale ederek durumu kontrol altına aldığını belirtti.
Öte yandan SANA muhabirine göre, Lazkiye'de devrik rejim yandaşlarının düzenlediği silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Suriye güvenlik güçleri, Lazkiye'de gerginliğin yaşandığı noktalara takviye birlikler sevk etti.
Tartus Valiliği de Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Banyas ilçesi kırsalında kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen el bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurdu.
Devrik Baas rejimine yakınlığıyla da bilinen Gazal Gazal, Humus kentinde terör örgütü DEAŞ'ın, Alevi toplumuna ait bir mahalledeki camiye düzenlediği ve 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından açıklama yapmıştı.
Lazkiye'deki çatışmalarda, hem sivillerin hem de güvenlik güçlerinin saflarında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Gazal, açıklamada, yaşananların "Yahudi halkına karşı uygulanan Nazizmin bir örneği" olduğunu iddia ederek, siyasi federasyon ve uluslararası koruma talebiyle taraftarlarını gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.
