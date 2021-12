The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan The Witcher'ın birinci sezonu Türkiye'de büyük ilgi uyandırmıştı. Başrolünde yakışıklı oyuncu Henry Cavill'in yer aldığı diziden seyircilere güzel haber geldi. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? Görseller geldi...

THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix'ten beklenen açıklama geldi ve The Witcher 2. sezonun 17 Aralık 2021'de yayınlanacağı açıklandı...