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The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? Görseller geldi...

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Giriş Tarihi: 14.12.2021 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021
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The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? Görseller geldi...

The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in merakla takip edilen The Witcher dizi için yeni sezon tarihi merak ediliyor. The Witcher'ın birinci sezonu Türkiye'de büyük ilgi uyandırmıştı. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? Görseller geldi...

The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan The Witcher'ın birinci sezonu Türkiye'de büyük ilgi uyandırmıştı. Başrolünde yakışıklı oyuncu Henry Cavill'in yer aldığı diziden seyircilere güzel haber geldi. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? Görseller geldi...

THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix'ten beklenen açıklama geldi ve The Witcher 2. sezonun 17 Aralık 2021'de yayınlanacağı açıklandı...

THE WİTCHER 2. SEZONDA NELER OLACAK?

Yennefer'ın Sodden Savaşı'nda hayatını kaybettiğine ikna olan Rivyalı Geralt, Prenses Cirilla'yı bildiği en güvenli yer olan çocukluk evi Kaer Morhen'e getirir. Kıta'daki krallar, elfler, insanlar ve iblisler buranın duvarlarının dışında üstünlük mücadelesi verirken, Geralt'ın genç prensesi koruması gereken çok daha tehlikeli bir şey söz konusudur, çünkü Prenses Cirilla, içinde gizemli bir güç barındırmaktadır.

THE WITCHER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur. Şimdi üçü birlikte, gitgide daha dengesiz bir yer hâline gelen Kıta'da yollarını bulmayı öğrenmelidir.

THE WITCHER DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Henry Cavill, (Rivyalı Geralt)

Freya Allan, (Prenses Ciri)

Anya Chalotra, (Vengerbergli Yennefer)

Jodhi May, (Kraliçe Calanthe)

Björn Hlynur Haraldsson, (Kral Eist Tuirseach)

Adam Levy, (Fareçuval)

MyAnna Buring, (Tissaia de Vries)

Mimi Ndiweni, (Fringilla Vigo)

Therica Wilson-Read, (Sabrina Glevissig)

Emma Appleton, (Prenses Renfri)

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