Kadro belli oldu, gözler tarihte! Survivor 2022 All Star kadrosunda kimler var? Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

Survivor 2022 All Star kadrosunda kimler var? Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın yeni sezon kadrosunu açıklamasının ardından gözler, yarışmanın başlama tarihine çevrildi. Bu sezon All Star formatında olacak yarışmanın tarihi merak ediliyor. İşte, Survivor 2022 All Star kadrosunda kimler var? Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her yıl Ocak ve Subat aylarında başlayan Survivor yarışmasının, bu yıl da herhangi bir aksilik yaşanmadığı sürece bu tarihlerde başlaması bekleniyor. Henüz Acun Ilıcalı tarafından ise Survivor 2022 tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı.