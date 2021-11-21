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Destan başlıyor! 8’inci yüzyılı ekranlara taşıyacak

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.11.2021 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021
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Destan başlıyor! 8’inci yüzyılı ekranlara taşıyacak

ATV ekranlarında bu salı akşamı Orta Asya’yı izleyiciyle buluşturacak. Destan dizisi başlıyor. Başrollerinde Ebru ŞahinEdip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın rol aldığı dizi için oyuncular uzun süre tarih dersi aldı.

Birbirinden başarılı yapımlarla adından söz ettiren ATV'de, bu salı akşamı yepyeni ve oldukça iddialı 'Destan' dizisi izleyiciyle buluşmak için geri sayıma başladı.

HAZIRLIĞI 1 YIL SÜRDÜ

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

Hazırlık süreci bir yıl süren dizi 8'inci yüzyıl Orta Asya yaşamını ekrana taşıyacak.

15 BİN METREKARE ÜZERİNE KURULU SET

Bu amaçla Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan ve Prof. Dr. Erkan Göksu diziye danışmanlık verdi. Ayrıca hikayenin geçtiği dönem ve dönemin yaşamıyla ilgili oyunculara üç ay boyunca teorik dersler verildi.

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 20 bin metrekare alanda, döneme ait Asya Türk mimarisine uygun şekilde Gök Hanlığı Sarayı ve bahçeleri inşa edildi. Platoda 5 bin 800 metrekarelik açık alanda sekizinci asır bölgenin Türk mimarisi esas alınarak şehir sokakları ve çarşısı yapıldı. Döneme ait 50 çadırlık iki oba 15 bin metrekare üzerine kuruldu.

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