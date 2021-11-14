atv'de Destan geliyor! Destan 3. fragmanı yayınlandı | Destan dizisinin konusu ne oyuncuları kimler?

atv dizilerine bir yenisi daha ekleniyor. Destan tarihi serüvene yön veren konusuyla merakla bekleniyor. İlk 2 fragmanı ardından Destan dizisinden yeni bir fragman daha geldi. Fragmana "Yayını ger, okunu at Akkız! Okun düştüğü yer yazgın olsun!" sözleri damga vurdu. Peki, Destan dizisinin konusu ne? Destan'da hangi ünlü oyuncular yer alıyor? İşte Destan'ın 3. yeni fragmanı ve diziden tüm detaylar…