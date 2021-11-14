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atv'de Destan geliyor! Destan 3. fragmanı yayınlandı | Destan dizisinin konusu ne oyuncuları kimler?

atv dizilerine bir yenisi daha ekleniyor. Destan tarihi serüvene yön veren konusuyla merakla bekleniyor. İlk 2 fragmanı ardından Destan dizisinden yeni bir fragman daha geldi. Fragmana "Yayını ger, okunu at Akkız! Okun düştüğü yer yazgın olsun!" sözleri damga vurdu. Peki, Destan dizisinin konusu ne? Destan'da hangi ünlü oyuncular yer alıyor? İşte Destan'ın 3. yeni fragmanı ve diziden tüm detaylar…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2021 00:46 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 00:56
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atv’de Destan geliyor! Destan 3. fragmanı yayınlandı | Destan dizisinin konusu ne oyuncuları kimler?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' yakında atv'de ekranlara gelecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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atv’de Destan geliyor! Destan 3. fragmanı yayınlandı | Destan dizisinin konusu ne oyuncuları kimler?

DESTAN'IN YENİ TANITIMI 50 ÜLKEDE GÜNDEM OLDU

atv ekranında yeni sezona damgasını vuracak, Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinin 3. yeni tanıtımı yayınlandı.

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atv’de Destan geliyor! Destan 3. fragmanı yayınlandı | Destan dizisinin konusu ne oyuncuları kimler?

Yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok coğrafyasında da merakla beklenen 'Destan'ın ikinci tanıtımı kısa sürede yüz binlerce yorum ve beğeni alarak beklentiyi zirveye taşıdı.

DESTAN 3. YENİ FRAGMAN TIKLA İZLE

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atv’de Destan geliyor! Destan 3. fragmanı yayınlandı | Destan dizisinin konusu ne oyuncuları kimler?

'Destan' dizisi tanıtımın gördüğü yoğun ilgiyle Türkiye başta ABD, Norveç, Almanya, Meksika, İspanya, Mısır, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Norveç, Almanya, Fransa dahil olmak üzere 50'ye yakın ülkede sosyal medya gündemine girdi.

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atv’de Destan geliyor! Destan 3. fragmanı yayınlandı | Destan dizisinin konusu ne oyuncuları kimler?

Şimdiden dünya çapında farklı coğrafyalardan milyonlarca insana ulaşan 'Destan' etkileyici tanıtımı ile Yunanistan, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti, Bermuda, Bahamalar, Belarus, Bangladeş, Bosna-Hersek, Azerbaycan, Afganistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Fas, Arnavutluk, Sırbistan, Cezayir, Şili, Kazakistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Güney Afrika, Uruguay, Hırvatistan, İsrail, Avusturya ve daha birçok ülkede gündem oldu.