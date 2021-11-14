ATV’nin yeni dizisi Destan’ın başrol oyuncusu Ebru Şahin’den samimi açıklamalar

"KENDİMLE SAVAŞIYORUM"

Şahin, yoğun çalışma temposunun kendisini yormadığını söylüyor ve ekliyor: "Hareket etmeyi çok sevdiğim için fazla zorlanmadım. Zorlanmak benim için şikayet etmekten öte, daha iyisini yapabileceğime olan inancımı tetikliyor. İzleyiciyle ilk defa böyle bir kadın karakteri tanıştıracağız. Bu süreçte en çok zorlandığım şey, en iyisini vermek adına kendimle savaşmak oluyor."