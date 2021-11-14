ATV’nin yeni dizisi Destan’ın başrol oyuncusu Ebru Şahin’den samimi açıklamalar
Yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan ATV’nin yeni dizisi Destan’ın başrol oyuncusu Ebru Şahin, canlandırdığı karaktere ve diziye ilişkin detayları paylaştı. Sevilen oyuncu Şahin, çalışma stilini “En çok zorlandığım şey, kendimle savaşmak” ifadeleriyle anlattı.
ATV'nin sezonda adından sık sık söz ettirecek Bozdağ Film imzalı yeni dizisi "Destan" için geri sayım başladı. İzleyiciye sunulan son tanıtım filmi ile 50 ülkede sosyal medyada gündem olan dizinin başrol oyuncusu Ebru Şahin oldukça özel açıklamalarda bulundu. Çekimleri tüm hızıyla süren dizide Akkız rolünde izleyeceğimiz oyuncu, karaktere nasıl hazırlandığını anlattı.
Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği dizinin çekim aşamalarının çok yoğun geçtiğini söyleyen Şahin, "Orta Asya'da geçen, daha önce işlenmemiş bir dönemi, destansı bir şekilde anlatacak olmak beni heyecanlandırıyor." dedi.
"SINIRLARIMI ZORLAMAK BANA İYİ GELİYOR"
Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin senaryosunu okuduğunda neler hissettiğini anlatan Şahin, "Aslında bir süre projelerde yer almayı düşünmüyordum. Ama Akkız rolünü okuduğumda kadınlarımıza ve tüm izleyicilerimize, böylesine güçlü ve adalet için savaşan bir karakter izletebilme şansı bulduğum için çok mutlu oldum. Bütün yorgunluğum geçti." diye konuştu. Her gün 6 saat profesyonel eğitmenlerle rolüne hazırlanan oyuncu, "Sınırlarımı zorlamak bana iyi geliyor. Gelişim, işimizin ruhuyla bütünleştiğinde heyecanlı oluyor." dedi.
"KENDİMLE SAVAŞIYORUM"
Şahin, yoğun çalışma temposunun kendisini yormadığını söylüyor ve ekliyor: "Hareket etmeyi çok sevdiğim için fazla zorlanmadım. Zorlanmak benim için şikayet etmekten öte, daha iyisini yapabileceğime olan inancımı tetikliyor. İzleyiciyle ilk defa böyle bir kadın karakteri tanıştıracağız. Bu süreçte en çok zorlandığım şey, en iyisini vermek adına kendimle savaşmak oluyor."
"HIRSLI DİKBAŞLI GÖZÜ KARA"
Akkız karakterine dair ayrıntılara değinen ünlü oyuncu, "Akkız, küçük yaşta yaşadığı bir acı sonrası intikamını adalet arayışına dönüştüren bir savaşçı. Hırslı, dikbaşlı, gözü kara ve inandıkları uğruna her şeyi yapabilecek biri. Aynı zamanda göstermeye çok çekindiği merhameti de var. İnsanların onunla birlikte merhametin, gücün ve adaletin aynı anda var olabileceğini göreceklerine inanıyorum" diyor.
Şahin, 'Destan'da izleyiciyi neler beklediğini ise, "Türkiye'de ilk defa anlatılacak olan bir dönemi, destansı bir anlatımla, çatışmalarla, aksiyonla, gerçeklikle, duyguyla, aşkla ve ilk defa bir kadın karakter üzerinden birlikte yaşama fırsatı bizi bekliyor. Hep beraber Türkler'in nereden geldiğini, onların nasıl bir ruha sahip olduğunu bizim hikaye anlatıcılığımızla birlikte görebilecekleri güzel, keyifli bir iş olacak" sözleriyle açıkladı.
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