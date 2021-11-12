Destan’ın yıldızı Ebru Şahin Akkız’ı anlattı: Sınırlarımı zorlamak bana çok iyi geliyor

Bugüne kadar yayınlanan iki tanıtımı ile yoğun ilgi görerek yüz binlerce yorum ve beğeni alan 'Destan'ın yıldızı Ebru Şahin, "Akkız" karakterine nasıl hazırlandığını ve dizide seyircileri nelerin beklediğini anlattı.

"İŞLENMEMİŞ BİR DÖNEMİ ANLATACAĞIZ"

Ebru Şahin, 'Destan'la ilgili "Orta Asya'da daha önce işlenmemiş bir dönemi kendi gerçekliğimizde, destansı bir şekilde anlatacak olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Kamera önünde ve arkasında çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. Türklerin geldiği yeri ve o ruhu önce kendimize sonra insanlara hatırlatacak olmak bizi çok motive ediyor" şeklinde konuştu.