Destan atv'de başlıyor! Yayın tarihi belli oldu | Destan yeni tanıtım izle

Destan atv'de başlıyor! Eşsiz hikayesi, muhteşem oyuncu kadrosu ve görkemli dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yeni yapımı olan Bozdağ Film imzalı ‘Destan’ dizisinin tanıtımları nefes kesti. Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada Türkiye ve dünya gündemine giren Destan, yüzbinlerce yorum ve yoğun övgü aldı. Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada Türkiye ve dünya gündemine giren Destan, yüzbinlerce yorum ve yoğun övgü aldı. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in yaptığı; senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı Destan’ın başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli üstleniyor. Merakla beklenen Destan dizisinin yayın tarihi belli oldu. Destan 23 Kasım 2021 Salı günü atv'de yayın hayatına başlıyor. İşte dizinin son fragmanı…

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