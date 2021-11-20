Kadir İnanır öldü mü, sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır’ın hastalığı ne? İşte Kadir İnanır’ın son durumu...

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL? YEĞENİ AÇIKLADI

Aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Beynine pıhtı attığı ve felç riskiyle karşı karşıya olduğu ileri sürülen sanatçının yeğeni Levent İnanır, söz konusu iddiaları yalanladı. Amcasının normal odada tedavi edildiğini ifade eden Levent İnanır, "Daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş" dedi.