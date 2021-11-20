Kadir İnanır öldü mü, sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır'ın hastalığı ne? İşte Kadir İnanır'ın son durumu...
Kadir İnanır sağlık durumu nasıl, öldü mü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. aniden rahatsızlanarak ambulansla Denizli'deki bir hastaneye kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumu merak ediliyor. Hayranları açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Kadir İnanır sağlık durumu nasıl, öldü mü? Kadir İnanır'ın hastalığı ne? İşte Kadir İnanır'ın son durumu...
Kadir İnanır sağlık durumu nasıl, öldü mü? Kadir İnanır'ın hastalığı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeşilçam'ın usta oyuncuları arasında yer alan Kadir İnanır'ın hastaneye kaldırıldığı haberleri son dakika olarak gündeme geldi Hayranları ünlü isimin son durumunu merak ediyor. İşte, Kadir İnanır sağlık durumu nasıl, öldü mü? Kadir İnanır'ın hastalığı ne? İşte Kadir İnanır'ın son durumu...
Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli'ye getirildi.
KADİR İNANIR YOĞUN BAKIMDA
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı.
BEYİN DAMARINDA PIHTI ATTI
Yapılan kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
YÜZDE 80 FELÇ RİSKİ VAR
Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır'ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği öğrenildi.
KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL? YEĞENİ AÇIKLADI
Aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Beynine pıhtı attığı ve felç riskiyle karşı karşıya olduğu ileri sürülen sanatçının yeğeni Levent İnanır, söz konusu iddiaları yalanladı. Amcasının normal odada tedavi edildiğini ifade eden Levent İnanır, "Daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş" dedi.
YOĞUN BAKIMDA İDDİASI
Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi. İnanır'ın bir süre yoğun bakımda kalacağı ve duruma göre ameliyat edilebileceği öğrenildi.
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