Bülent Serttaş ve eşi Selvi Serttaş aynı anda ameliyat oldu!

2 BOTOKS FAYDA ETMEDİ

Hürriyet'in haberine göre; Bülent Serttaş ile eşi Selvi Serttaş aynı anda bıçak altına yattı. Fazla kilolarından kurtulmak amacıyla daha önce iki kez mide botoksu yaptıran çift, o uygulamadan fayda sağlayamayınca ameliyat masasına yattı.