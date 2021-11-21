Bülent Serttaş ve eşi Selvi Serttaş aynı anda ameliyat oldu!
Konuk olduğu TV programında Bülent Serttaş'ın oryantalin dans ettiği esnada gözlerini başka tarafa çevirmesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bülent Serttaş bugünlerde de estetik ameliyatıyla adından söz ettiyor. Serttaş ile eşi aynı anda ameliyat masasına yattı.
Bülent Serttaş, 2002 senesinde Selvi Yılmaz ile dünya evine girdi. Çiftin, Emir Serttaş, Bahadır Serttaş, Miray Serttaş isimlerinde 3 çocuğu var.
2 BOTOKS FAYDA ETMEDİ
Hürriyet'in haberine göre; Bülent Serttaş ile eşi Selvi Serttaş aynı anda bıçak altına yattı. Fazla kilolarından kurtulmak amacıyla daha önce iki kez mide botoksu yaptıran çift, o uygulamadan fayda sağlayamayınca ameliyat masasına yattı.
MİDE BALONU TAKTIRDILAR
Bu kez mide balonu tekniğinde çare arayan Serttaş çifti kontrollü olarak kilo kaybetmeyi hedefliyor.
BÜLENT SERTTAŞ KİMDİR?
Bülent Serttaş, 18 Kasım 1965 senesinde Elazığ'da dünyaya geldi. 1983'ten itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliğini arttırmıştır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GS FB maçı ilk 11’leri! GS FB maçı saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbi saati!
- Marmaray çalışıyor mu? Marmaray arıza mı yaptı? Marmaray son durum nedir?
- Müslüme’ye ne oldu, katili kim? Müslüme nasıl öldü? 2,5 yaşındaki minik Müslüme ölüm sebebi!
- Asgari ücrette 3 formül masada! Yüzde 25-35 arası bekleniyor! 2022’de asgari ücret ne kadar olacak?
- Ara tatil uzayacak mı? 22 Kasım yarın okullar açık mı? MEB açıklaması okullar ne zaman açılıyor?
- ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 soru cevapları yayınlandı mı?
- Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu kim?
- Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır'ın hastalığı ne? İşte Kadir İnanır'ın son durumu...
- Mini etekle dışarı çıkınca başına gelmeyen kalmadı! Görüntüleri dehşete düşürdü
- Konya kağıt halka arz ne zaman, fiyatı açıklandı mı? Konya Kağıt halka arz eşit mi, oransal mı, hisse kodu?
- Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Kardeşlerim Halit Özgür Sarı diziye veda mı ediyor? Nefes kesen fragman...
- Resmi Gazete ne zaman yayınlanır, çıkar? 20 Kasım Resmi Gazete yayımlandı mı? İşte son açıklamalar...