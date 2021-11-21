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Bülent Serttaş ve eşi Selvi Serttaş aynı anda ameliyat oldu!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.11.2021
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Bülent Serttaş ve eşi Selvi Serttaş aynı anda ameliyat oldu!

Konuk olduğu TV programında Bülent Serttaş'ın oryantalin dans ettiği esnada gözlerini başka tarafa çevirmesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bülent Serttaş bugünlerde de estetik ameliyatıyla adından söz ettiyor. Serttaş ile eşi aynı anda ameliyat masasına yattı.

Bülent Serttaş, 2002 senesinde Selvi Yılmaz ile dünya evine girdi. Çiftin, Emir Serttaş, Bahadır Serttaş, Miray Serttaş isimlerinde 3 çocuğu var.

2 BOTOKS FAYDA ETMEDİ

Hürriyet'in haberine göre; Bülent Serttaş ile eşi Selvi Serttaş aynı anda bıçak altına yattı. Fazla kilolarından kurtulmak amacıyla daha önce iki kez mide botoksu yaptıran çift, o uygulamadan fayda sağlayamayınca ameliyat masasına yattı.

MİDE BALONU TAKTIRDILAR

Bu kez mide balonu tekniğinde çare arayan Serttaş çifti kontrollü olarak kilo kaybetmeyi hedefliyor.

BÜLENT SERTTAŞ KİMDİR?

Bülent Serttaş, 18 Kasım 1965 senesinde Elazığ'da dünyaya geldi. 1983'ten itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliğini arttırmıştır.

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