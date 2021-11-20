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Destan için geri sayım! Efsane başlıyor! "Çift başlı kurt gelecek, Türk yurdu dirilecek"

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Destan dizisi için geri sayım başladı. 23 Kasım Salı akşamı atv'de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi, izleyiciyi çok farklı, benzersiz ve efsanevi bir hikayeye davet ediyor. 'Destan' muhteşem prodüksiyonu ile izleyiciyi derinden etkileyecek.

Giriş Tarihi: 20.11.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 12:56
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Destan için geri sayım! Efsane başlıyor! Çift başlı kurt gelecek, Türk yurdu dirilecek

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Destan için geri sayım! Efsane başlıyor! Çift başlı kurt gelecek, Türk yurdu dirilecek

ÜNLÜ HOCALARDAN OYUNCULARA TARİH DERSLERİ

Hazırlık süreci bir yıl boyunca devam eden 'Destan'da 8'inci yüzyıl Orta Asya yaşamını ekrana taşımak yoğun bir çalışma yürütüldü. Dizisinin danışmanları Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan ve Prof. Dr. Erkan Göksu, hikayenin geçtiği dönem ve dönemin yaşamıyla ilgili oyunculara üç ay boyunca teorik dersler verdi.

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Destan için geri sayım! Efsane başlıyor! Çift başlı kurt gelecek, Türk yurdu dirilecek

GÖRKEMLİ DEKORLARIN İNŞASI ALTI AY SÜRDÜ

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 20 bin metrekare alanda, döneme ait Asya Türk mimarisine uygun şekilde Gök Hanlığı Sarayı ve bahçeleri inşa edildi. Gök Hanlığı Sarayı dahilinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda 4.500 metrekare kapalı alan içerisine saray kabul odası ve hanedan üyeleri için yaşam odaları yer aldı.

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Destan için geri sayım! Efsane başlıyor! Çift başlı kurt gelecek, Türk yurdu dirilecek

Bozdağ Film Platosu dahilinde ise 5800 metrekarelik açık platoda sekizinci asır bölgenin Türk mimarisi esas alınarak şehir sokakları ve çarşısı yapıldı. Döneme ait 50 çadırlık iki oba 15 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar Türkmenistan'da projeye özel olarak üretildi. Dekorların inşası altı ay sürerken, 287 kişilik sanat ekibi görev aldı.

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Destan için geri sayım! Efsane başlıyor! Çift başlı kurt gelecek, Türk yurdu dirilecek

BOZDAĞ FİLM PLATOSU FABRİKA GİBİ ÇALIŞTI

Oyuncular uzmanlardan kurulu Bozdağ Film Ekibi'nden aksiyon, at binme, ok ve kılıç eğitimleri aldı. Binicilik eğitimleri Bozdağ Film tesislerinde özel olarak yetiştirilmiş atlarla verildi. Dizinin çekimlerinde kullanılmak üzere Bozdağ Film Platosu'nda yer alan atölyelerde döneme ait 5.300 adet aksesuvar, eşya, kılıç, mızrak, kalkan ve obje üretildi.