20 Kasım 2021, Cumartesi
Destan için geri sayım! Efsane başlıyor! "Çift başlı kurt gelecek, Türk yurdu dirilecek"
Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Destan dizisi için geri sayım başladı. 23 Kasım Salı akşamı atv'de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi, izleyiciyi çok farklı, benzersiz ve efsanevi bir hikayeye davet ediyor. 'Destan' muhteşem prodüksiyonu ile izleyiciyi derinden etkileyecek.
Giriş Tarihi: 20.11.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 12:56
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