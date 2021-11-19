19 Kasım 2021, Cuma
‘Destan’ ekibi basınla bir araya geldi: “Heyecanımın zirve noktasındayım”
Türkiye televizyon tarihinin en iddialı projelerinden biri olan, Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi için geri sayım başladı. 23 Kasım Salı akşamı atv'de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak olan dizinin ekibi, ilk bölüm öncesi basınla bir araya geldi. Yönetmen ve oyuncular yaşadığı heyecanı anlatırken dizide Batuga karakterine hayat veren Edip Tepeli "Heyecanımın zirve noktasındayım" dedi.
Giriş Tarihi: 19.11.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 11:53
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