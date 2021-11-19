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‘Destan’ ekibi basınla bir araya geldi: “Heyecanımın zirve noktasındayım”

Türkiye televizyon tarihinin en iddialı projelerinden biri olan, Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi için geri sayım başladı. 23 Kasım Salı akşamı atv'de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak olan dizinin ekibi, ilk bölüm öncesi basınla bir araya geldi. Yönetmen ve oyuncular yaşadığı heyecanı anlatırken dizide Batuga karakterine hayat veren Edip Tepeli "Heyecanımın zirve noktasındayım" dedi.

Giriş Tarihi: 19.11.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 11:53
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‘Destan’ ekibi basınla bir araya geldi: “Heyecanımın zirve noktasındayım”

Türkiye'yle birlikte dünyanın birçok ülkesinde de merakla beklenen 'Destan'ın oyuncuları ve ekibi, ilk bölümüne sayılı günler kala, dizinin çekimlerinin bir kısmının gerçekleştirildiği Beykoz Kundura Fabrikası'nda düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.

Basın toplantısına 'Destan' dizisinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ başta olmak üzere yönetmen Emir Khalilzadeh, senaristler Ayşe Ferda Eryılmaz-Nehir Erdem ve dizinin tüm oyuncuları katıldı.

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‘Destan’ ekibi basınla bir araya geldi: “Heyecanımın zirve noktasındayım”

MEHMET BOZDAĞ: "DESTANSI BİR AŞKA DESTANSI BİR EKİPLE İMZA ATTIK"

Yerli ve yabancı basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, 'Destan' ekibi ve oyuncuları dizinin dekorunda basının karşısına çıktı. Yapımcı Mehmet Bozdağ, açılış konuşmasında "Bugüne kadar biz şirket olarak 13'üncü yüzyıldan 19'uncu yüzyıla kadar hemen her dönemle ilgili büyük projelere imza attık. Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'i davet ettim, hayalimi anlattım, onların yazmasını istiyordum. Başta 'Dönem işini yapabilir miyiz' dediler. Ben de 'Siz yaparsınız. sizin kaleminiz güçlü' dedim. onlar da hikayeyi inanılmaz güzel hale getirdiler. Bu hayalimizi ise atv'nin gücü ile hayata geçirme fırsatı bulduk." Dedi.

EMİR KHALİLZADEH: "TÜRK DÜNYASINI ÇEKMEK UZUN ZAMANDIR HAYALİMDİ"

Hikayeyi ekrana taşıyan yönetmen Emir Khalilzadeh, "Benim hayalim uzun zamandır Türk dünyasını çekmekti. Biz Batuga ve Akkız ile yatıp kalkıyoruz. Çok severek ve çok yorularak bu işi yapıyoruz. Ama günün sonunda yaptığımız işten çok mutlu oluyoruz. Dilerim siz de çok mutlu olursunuz" şeklinde konuştu.

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‘Destan’ ekibi basınla bir araya geldi: “Heyecanımın zirve noktasındayım”

EBRU ŞAHİN: "HAYALİM İNSANLARA GÜÇLÜ BİR KAHRAMAN VEREBİLMEK"

'Destan'da Akkız karakterine can veren Ebru Şahin, dizi ve karakteriyle ilgili, "Mehmet Bey'in hayali bir kahraman kadın hikayesi yaratmaktı. Benim hayalim de insanlara güçlü bir kahraman verebilmekti. Bu iki motivasyon birleştiği zaman, harika bir ekiple, çok güzel oyuncularla birlikte ortaya çok güzel bir iş çıktığına inanıyorum. Hepimiz çok heyecanlıyız. Fiziksel ve psikolojik olarak çok zor bir süreçten geçtik dönemin ruhunu da anlayabilmek adına. Gerçekten çok çaba sarf ettik. Umuyorum bu izleyenlere de yansıyacak. İşimiz, gerçek yaşanmışlıklarla, kurgusal olayların birleşimi olduğu için seyirciye de yorum bırakıyoruz. Gerçeklere çok bağlı kalmadan bir hayal dümyası yaratıyoruz. Umarım bu güzel dünyada bizimle beraber yolculuk ederler" yorumunda bulundu.

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‘Destan’ ekibi basınla bir araya geldi: “Heyecanımın zirve noktasındayım”

SELİM BAYRAKTAR: "BÖYLE BİR EKİPLE BİR ARADA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM"

Dizide Alpagu Han karakterini canlandıran Selim Bayraktar, "Geçmişte sıradışı yaşayan, bize cesur yaşamını bırakan insanların hikayesi bugüne geldi ve senaristlerimiz bunu kaleme aldılar. Geçmişte cesurca yaşayan insanlara selam olsun. Çok güzel bir ekibiz. Biz bir araya geldiğimizde her set günü heyecanla birbirimize mesaj atıp 'Haydi sete geliyoruz' diye birbirimize sarılarak işe başlıyoruz. Çok keyifli geçiyor set günlerimiz. Bu çok güzel bir takım oyunudur. Takım oyununda ne kadar paslaşarak yol alırsanız insanların ruhunu o kadar keyifle süslersiniz. Böyle bir ekiple bir arada olduğum için çok şanslıyım" sözleriyle 'Destan' ekibindeki uyum ve dayanışmaya vurgu yaptı.

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‘Destan’ ekibi basınla bir araya geldi: “Heyecanımın zirve noktasındayım”

EDİP TEPELİ: "HEYECANIMIN ZİRVE NOKTASINDAYIM"

Dizide Batuga karakterine hayat veren Edip Tepeli ise "Bu dizinin senaryosu bir akşam vakti elime ulaştı. Sabah okurum dedim ve ilk sahneyi okumuş bulundum. Sonra gecenin bir yarısı uyku tutmadı ve senaryoyu okuyup bitirdim. Sonra Mehmet Bey'le tanıştık. Aynı heyecanı gördüm onda. Daha da motive oldum. Zaten senaristlerimizle daha önce de çalışmıştım, onların adını görünce muhteşem bir şey olacağından emin oldum. Heyecanım her geçen gün artarak devam etti. Bugün de heyecanımın en zirve noktasındayım diyebilirim. Umarım izlerken siz de aynı hisleri paylaşırsınız" diyerek heyecanını paylaştı.