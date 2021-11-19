‘Destan’ ekibi basınla bir araya geldi: “Heyecanımın zirve noktasındayım”

MEHMET BOZDAĞ: "DESTANSI BİR AŞKA DESTANSI BİR EKİPLE İMZA ATTIK"

Yerli ve yabancı basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, 'Destan' ekibi ve oyuncuları dizinin dekorunda basının karşısına çıktı. Yapımcı Mehmet Bozdağ, açılış konuşmasında "Bugüne kadar biz şirket olarak 13'üncü yüzyıldan 19'uncu yüzyıla kadar hemen her dönemle ilgili büyük projelere imza attık. Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'i davet ettim, hayalimi anlattım, onların yazmasını istiyordum. Başta 'Dönem işini yapabilir miyiz' dediler. Ben de 'Siz yaparsınız. sizin kaleminiz güçlü' dedim. onlar da hikayeyi inanılmaz güzel hale getirdiler. Bu hayalimizi ise atv'nin gücü ile hayata geçirme fırsatı bulduk." Dedi.

EMİR KHALİLZADEH: "TÜRK DÜNYASINI ÇEKMEK UZUN ZAMANDIR HAYALİMDİ"

Hikayeyi ekrana taşıyan yönetmen Emir Khalilzadeh, "Benim hayalim uzun zamandır Türk dünyasını çekmekti. Biz Batuga ve Akkız ile yatıp kalkıyoruz. Çok severek ve çok yorularak bu işi yapıyoruz. Ama günün sonunda yaptığımız işten çok mutlu oluyoruz. Dilerim siz de çok mutlu olursunuz" şeklinde konuştu.