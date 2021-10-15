Burak Sergen ihanetin ardından Nihan Ünsal’a boşanma davası açtı

Öte yandan Ünsal'ın birlikte olduğu iddia Özer Kaçmaz'ın iki çocuğunun annesi Züleyha Şehitoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"SENİ ESKİDEN BERİ ÇOK BEĞENİYORDUM"

"Özer Kaçmaz'la 2018'de boşandık, sonra yeniden barıştık ve aynı evde yaşamaya başladık. Bu kadın annesiyle bizim karşı dairemizde oturuyordu. Yani komşumuzdu. Özer'le kavgamız sonrası ben kızıp çocukları alıp annemin yanına gittim. O sırada bu kadın eşimi (Özer Kaçmaz) 'Ben seni eskiden beri çok beğeniyordum' deyip ayartmış. Eve girip çıkmaya başlamış. Burak Sergen'le de karı koca ilişkisi yaşamadığına, iki arkadaş gibi olduklarına eşimi ikna etmiş."