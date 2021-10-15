Burak Sergen ihanetin ardından Nihan Ünsal’a boşanma davası açtı
'Sadakatsiz' dizisinde Haluk Güçlü karakterini canlandıran Burak Sergen, 4 ay önce dünya evine girdiği eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddialarıyla gündeme bomba gibi oturdu. Ortaya çıkan ‘ihanet’ karelerinin ardından; ünlü oyuncu, boşanma davası açtı.
Ünlü oyuncu Burak Sergen, geçen nisan ayında kovid-19'a yakalandı. Yoğun bakımda 1 ay yaşam mücadelesi veren Sergen, taburcu olduktan sonra haziran ayında kendisinden 28 yaş küçük olan Nihan Ünsal'la dünya evine girdi.
Geçen hafta da Nihan Ünsal'ın İzmirli iş insanı Özer Kaçmaz'la el ele çekilmiş fotoğrafları magazin dünyasına bomba gibi oturdu. Nihan Ünsal görüntülerin eski olduğunu iddia etse de Burak Sergen boşanmak için kolları sıvadı.
İlk olarak Aile Mahkemesi'ne başvurup Nihan Ünsal hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldıran Burak Sergen, ardından 'zina' sebebiyle boşanma davası açtı.
"EVLİLİĞİ SÜRDÜRMEK ARTIK MÜMKÜN DEĞİL"
Hürriyet'in haberine göre; dava dilekçesinde eşinin ihaneti nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirten Sergen, evliliği sürdürmenin artık mümkün olmayacağını ileri sürdü.
DAVAYA GİZLİLİK KARARI
Burak Sergen'in avukatı Ufuk Sıtkı, "Mahkemeye sunmuş olduğumuz boşanma davası dilekçesinde basına yansıyan olayların dışında başka bir şey yok. Nihan Hanım hakkında daha önce de uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Boşanma davasıyla ilgili ise mahkemeden gizlilik kararı aldırdık. Davalıdan minimum oranda tazminat talep ettik" dedi.
Öte yandan Ünsal'ın birlikte olduğu iddia Özer Kaçmaz'ın iki çocuğunun annesi Züleyha Şehitoğlu, şu açıklamalarda bulundu:
"SENİ ESKİDEN BERİ ÇOK BEĞENİYORDUM"
"Özer Kaçmaz'la 2018'de boşandık, sonra yeniden barıştık ve aynı evde yaşamaya başladık. Bu kadın annesiyle bizim karşı dairemizde oturuyordu. Yani komşumuzdu. Özer'le kavgamız sonrası ben kızıp çocukları alıp annemin yanına gittim. O sırada bu kadın eşimi (Özer Kaçmaz) 'Ben seni eskiden beri çok beğeniyordum' deyip ayartmış. Eve girip çıkmaya başlamış. Burak Sergen'le de karı koca ilişkisi yaşamadığına, iki arkadaş gibi olduklarına eşimi ikna etmiş."
"ŞAHİTLİK YAPMAYA HAZIRIM"
Özer Kaçmaz ile Nihan Ünsal'ın fotoğraflarının eski değil, yeni çekildiğini belirten Züleyha Şehitoğlu şöyle devam etmişti:
"O fotoğraflar yeni, eşim nereye giderse bu kadın da oraya gidiyormuş. Burak Sergen'in hemşiresi de işin içinde. Eşim saftır, bu kadının kendisine aşık olduğuna inanmış ama şimdi her şeyi gördü. Burak Sergen'e ve bana yapılanlar yanlarına kalmasın. Burak Bey'in davasında da şahitlik yapmaya hazırım."
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