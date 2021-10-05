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Haberler Galeri 4 ay önce evlenen Burak Sergen'e ihanet şoku! İş adamıyla yakaladı

4 ay önce evlenen Burak Sergen'e ihanet şoku! İş adamıyla yakaladı

Geçtiğimiz nisan ayında koronavirüse yakalanan Burak Sergen, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmesinin ardından taburcu olmuştu. Sağlığına kavuşmasının ardından ilk işi Nihan Ünsal'la evlenmek olan usta oyuncu ihanet haberiyle sarsıldı. Bir süredir eşinden şüphelenen Sergen, , İzmirli bir iş insanıyla aynı eve girerken yakaladı.

Giriş Tarihi: 05.10.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 10:19
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4 ay önce evlenen Burak Sergen’e ihanet şoku! İş adamıyla yakaladı

Nisan ayında koronaya yakalanan usta oyuncu yoğun bakıma kaldırılmış ve entübe edilmiş, 46 gün hastanede tedavi görmüştü.

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4 ay önce evlenen Burak Sergen’e ihanet şoku! İş adamıyla yakaladı

Sergen'in taburcu olduktan sonra yaptığı ilk iş, 2019'dan beri birlikte olduğu nişanlısı Nihan Ünsal'la evlenmek oldu.

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4 ay önce evlenen Burak Sergen’e ihanet şoku! İş adamıyla yakaladı

Kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal'la aile arasında gerçekleşen nikah töreni 4 Haziran 2021'de Sergen'in evinde gerçekleşti.

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4 ay önce evlenen Burak Sergen’e ihanet şoku! İş adamıyla yakaladı

Çok mutlu olduğunu dile getiren Burak Sergen, "Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum. Bu hastalığı atlattığım an Nihan'ın hemen soyadımı taşıması için gereken protokolü gerçekleştirdik" demişti.

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4 ay önce evlenen Burak Sergen’e ihanet şoku! İş adamıyla yakaladı

İHANETLE SARSILDI

Ancak Burak Sergen evliliğinde sonuna kadar gidemediği gibi 4 ay gibi kısa süre sonrasında ihanetle sarsıldı.