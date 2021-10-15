Gelinim Mutfakta 15 Ekim Demet Akalın neden yok? Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim?
Gelinim Mutfakta 15 Ekim tarihli haftanın finalinde Demet Akalın neden yok? Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyenlerle buluşan yarışma programı Gelinim Mutfakta sunucu kriziyle dikkat çekti. Programı bu sezon sunmaya başlayan Demet Akalın’ın olmaması nedeniyle Demet Akalın neden yok? Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim gibi soruların cevapları araştırılıyor. İşte; Gelinim Mutfakta yarışmasında en son yaşanan gelişmeler!
Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim? Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden yok? 15 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın finalinde Demet Akalın'ın olup olmayacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz gün programın son bölümünde yer almayan Demet Akalın'ın programdan ayrılıp ayrılmadığı araştırılıyor. Peki; Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim? Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden yok? İşte detaylar!
GELİNİM MUTFAKTA DEMET AKALIN NEDEN YOK?
Demet Akalın, Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldığını duyurdu. Akalın ayrılığı, "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım.
Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim. "Fatih bile geri alabilir. En çok o yakışıyor zaten. Ben kimseyi işinden etmedim.
Kim çalışmak istiyorsa buyursun çalışsın dedim. Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı. Kaç yaşında geldik, hala böyle çirkin çirkin şeyler konuşacak mıyız?
Bana kimse disiplinsiz diyemez. Ben kendim söyledim Gülben'i alın diye. Bana Gülben yazdı 3 gün önce, 'Emin misin?' diye. Fatih çok iyi biliyor, orasını burasını kaşımasın" sözleriyle açıkladı.
GELİNİM MUTFAKTA YENİ SUNUCU KİM?
Şarkıcı Demet Akalın ile yaşadığı sıkıntıya rağmen reytinglerinde düşüş olmayan Kanal D ekibinin hemen harekete geçtiği ve pek çok isimle temaslara başladığı öğrenildi.
Medyaradar'ın haberine göre; Akalın'ın gitmesinden sonraki ilk 5 bölüm için Songül Karlı ile ilk haftanın çekimlerinin bittiği ve sırada sürpriz isimlerin oldugunu duyduk fakat bu isimlerin kimler olacağı esrarengiz, anlaşılan Karga Film, asıl bombayı ertesi haftalarda patlatacak.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu şov yaşamına ara veren Mehmet Ali Erbil'in Gelinim Mutfakta ekibiyle görüştüğü ve 5 bölümlük teklife prensipte "evet" dediği ortaya çıktı.
Kimler sunucu olarak sahnede olacak bilmiyoruz ama Mehmet Ali Erbil ve Songül Karlı'nın ardından Hadise, Ezgi Mola, Şebnem Bozoklu, Öykü Gürman, Aslı Hünel gibi isimlerle de görüşüldüğü ifade edildi.
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