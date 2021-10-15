Gelinim Mutfakta 15 Ekim Demet Akalın neden yok? Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SUNUCU KİM?

Şarkıcı Demet Akalın ile yaşadığı sıkıntıya rağmen reytinglerinde düşüş olmayan Kanal D ekibinin hemen harekete geçtiği ve pek çok isimle temaslara başladığı öğrenildi.

Medyaradar'ın haberine göre; Akalın'ın gitmesinden sonraki ilk 5 bölüm için Songül Karlı ile ilk haftanın çekimlerinin bittiği ve sırada sürpriz isimlerin oldugunu duyduk fakat bu isimlerin kimler olacağı esrarengiz, anlaşılan Karga Film, asıl bombayı ertesi haftalarda patlatacak.