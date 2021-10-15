Serenay Sarıkaya paraya para demiyor! Rol aldığı reklam filmlerinden bakın ne kadar kazandı?
Ekranlara bir süredir ara veren oyuncu Serenay Sarıkaya, paraya para demiyor. Güzel oyuncu Sarıkaya’nın, bu sene rol aldığı üç reklam filminden elde ettiği kazancı öğrenince şoke olacaksınız! Peki Serenay Sarıkaya ne kadar kazanıyor?
Serenay Sarıkaya, özel hayatıyla eleştiri yağmuruna tutulsa da marka değerini korumayı sürdürüyor.
SERENAY SARIKAYA NE KADAR KAZANIYOR?
Oyuncu Serenay Sarıkaya, bu sene markaların gözdesi oldu. Sarıkaya, bu sene 3 marka ile imza atarak 12 buçuk milyon lira kazandı.
Oyuncu, son olarak oynadığı banka reklamından da 7 milyon kazanarak reklam zengini listesine adını kalın harflerle yazdırdı.
Serenay Sarıkaya'nın dünyaca ünlü mücevher markası Bvlgari çekimlerinde verdiği pozlar oldukça ses getirmişti.
Mavi Jeans ile senelerdir reklam anlaşması yapan Serenay Sarıkaya, bu sene de firmanın yüzü oldu.
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