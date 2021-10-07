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Haberler Galeri Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal'ın ihaneti belgelendi! 'Görüntüler eski’ dedi yalanı ortaya çıktı

Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal'ın ihaneti belgelendi! 'Görüntüler eski’ dedi yalanı ortaya çıktı

Burak Sergen'in 4 ay önce nikah masasına oturduğu Nihan Ünsal, ortaya çıkan ihanet görüntülerini yalanladı. Fotoğrafların eski olduğunu iddia eden Ünsal'ın yalanı ortaya çıktı. Günaydın yazarı Ömer Karahan ihanet olayını tüm ayrıntıları ve belgeleri ile köşesine taşıdı. Ömer Karahan; "Basılan her denklanşörün saati ve tarihi kayıt altında. Çok sevdiğim bir söz var; gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır." dedi. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen ihanetin tüm ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 07.10.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 09:25
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Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’ın ihaneti belgelendi! ’Görüntüler eski’ dedi yalanı ortaya çıktı

Koronavirüs nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan Burak Sergen, hastaneden taburcu olmasının ardından ilk iş Nihan Ünsal'la nikah masasına oturmuştu. "Sonuna kadar yürüyeceğim birini buldum" diyen usta oyuncu, ihanet haberiyle sarsıldı. Ünsal ortaya çıkan fotoğrafları yalanlarken Günaydın yazarı Ömer Karahan ihanet olayını tüm ayrıntıları ve belgeleri ile köşesine taşıdı. İşte o yazı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’ın ihaneti belgelendi! ’Görüntüler eski’ dedi yalanı ortaya çıktı

Günaydın özel haberleriyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Dün de Burak Sergen'in uğradığı ihanetin görüntülerini manşetine taşıdı. Muhabir arkadaşımız Evren Abdullahoğlu, günlerce Sergen'in eşi Nihan Ünsal'la iş insanı sevgilisi Özer Kocer'i takip etti ve onları farklı yer ve mekanlarda birlikte görüntüledi.

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Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’ın ihaneti belgelendi! ’Görüntüler eski’ dedi yalanı ortaya çıktı

Sergen'in dört ay önce evlendiği ve kendisinden 28 yaş küçük olan eşi Nihan Ünsal, görüntüler sonrası yaptığı açıklamada mağduru oynadı. Ancak o kadar komik duruma düştü ki gerçekten vay haline... Ünsal, İzmirli sevgilisi Özer Kocer ile çekilen fotoğrafların eski olduğunu iddia etti. Böylelikle kamuoyu oluşturup akılları bulandıracak ve yaşanılan rezaleti örtbas edecekti.

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Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’ın ihaneti belgelendi! ’Görüntüler eski’ dedi yalanı ortaya çıktı

HER ŞEY YENİ VE GÜNCEL

Ancak günümüz teknolojisi o denli gelişmişken Nihan Ünsal, baltayı taşa vurdu. Bir anlık panikle olayın sabahında kendince mağduru oynayıp geveledi. Burak Sergen bu ihanetin üzerine eşiyle olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırmışken; Ünsal, algı oluşturma mücadelesine girdi... Bu arada Ünsal, Sergen koronavirüsle hastanede yaşam savaşı verirken bile İzmirli sevgilisi ile sık sık buluşuyormuş.

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Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’ın ihaneti belgelendi! ’Görüntüler eski’ dedi yalanı ortaya çıktı

Neyse... Şimdi sizinle Ünsal'ın 'eski' dediği fotoğrafların tarih ve saat kodlarını paylaşacağım. Aldatmanın kronolojisine sizler de vakıf olacaksınız...