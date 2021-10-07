Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal'ın ihaneti belgelendi! 'Görüntüler eski’ dedi yalanı ortaya çıktı

Burak Sergen'in 4 ay önce nikah masasına oturduğu Nihan Ünsal, ortaya çıkan ihanet görüntülerini yalanladı. Fotoğrafların eski olduğunu iddia eden Ünsal'ın yalanı ortaya çıktı. Günaydın yazarı Ömer Karahan ihanet olayını tüm ayrıntıları ve belgeleri ile köşesine taşıdı. Ömer Karahan; "Basılan her denklanşörün saati ve tarihi kayıt altında. Çok sevdiğim bir söz var; gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır." dedi. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen ihanetin tüm ayrıntıları...