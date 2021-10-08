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Nihan Ünsal’ın ihaneti sonrası Burak Sergen cephesinden ilk açıklama geldi

Sadakatsiz dizisinin usta oyuncusu Burak Sergen, 4 ay önce kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile nikah masasına oturdu. Ortaya çıkan ihanet görüntüleri ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olduğu süreçte dahi aldatıldığını öğrenen Sergen cephesinden ilk açıklama geldi. Avukatı yaptığı açıklamada, "Boşanma davası başta olmak üzere tüm hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 08.10.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 09:23
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Nihan Ünsal’ın ihaneti sonrası Burak Sergen cephesinden ilk açıklama geldi

Usta oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile Şubat 2019'da ilişkisini ciddiye taşımış, nişan yüzüklerini takmıştı.

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Nihan Ünsal’ın ihaneti sonrası Burak Sergen cephesinden ilk açıklama geldi

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen ölümden dönmüş, toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu.

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Nihan Ünsal’ın ihaneti sonrası Burak Sergen cephesinden ilk açıklama geldi

İHANETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Henüz 4 aylık evli olan çift ihanet haberleri ile gündeme bomba gibi düştü. Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünsal'ı, Günaydın tarafından suçüstü yakalandı ve ihanet görüntülerini bir bir yayınlandı.

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Nihan Ünsal’ın ihaneti sonrası Burak Sergen cephesinden ilk açıklama geldi

ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERİRKEN ALDATILDI

Ölüm kalım savaşı verirken bile aldatıldığını öğrenen Burak Sergen yıkıldı. Sevilen oyuncu Burak Sergen cephesinden ilk açıklama avukatından geldi.

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Nihan Ünsal’ın ihaneti sonrası Burak Sergen cephesinden ilk açıklama geldi

"TÜM HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI"

İşte Burak Sergen'in avukatı Uğur Stkı'nın açıklaması:

"Müvekkilim Burak Sergen'in üç yıllık nişanlılık süresinden sonra derin bir sevgi ve güven hissiyle evlendiği Nihan Ünsal Sergen ile ilgili Günaydın'da yayınlanan fotoğraflar, müvekkilim ve yakın çevresinde şaşkınlık ve şok etkisi yaratmıştır.