Nihan Ünsal’ın ihaneti sonrası Burak Sergen cephesinden ilk açıklama geldi

Sadakatsiz dizisinin usta oyuncusu Burak Sergen, 4 ay önce kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile nikah masasına oturdu. Ortaya çıkan ihanet görüntüleri ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olduğu süreçte dahi aldatıldığını öğrenen Sergen cephesinden ilk açıklama geldi. Avukatı yaptığı açıklamada, "Boşanma davası başta olmak üzere tüm hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.