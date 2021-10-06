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Nihan Ünsal kimdir? Burak Sergen eşi Nihan Ünsal kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2021
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Nihan Ünsal kimdir? Burak Sergen eşi Nihan Ünsal kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Nihan Ünsal kimdir? 4 ay önce ünlü oyuncu Burak Sergen’le evlenen Nihan Ünsal’ın eşini aldattığı iddia edildi. Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açtığı öğrenildi. Ünsal’ın İzmirli bir iş insanıyla yaşadığı ilişkinin fotoğraflarla kanıtlandığı iddia edildi. Peki; Nihan Ünsal kimdir?

Nihan Ünsal kimdir? Burak Sergen eşi Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Burak Sergen'i aldattığı iddia edilen Nihan Ünsal'ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Burak Sergen'in, geçtiğimiz haziran ayında dünyaevine girdiği Nihan Ünsal'la boşanmaya karar verdiği öğrenildi. Ünsal'ın yasak aşkının fotoğraflarla kanıtlandığı da iddia edilenler arasında. Peki; Nihan Ünsal kimdir?

NİHAN ÜNSAL KİMDİR?

1986 doğumlu Nihan Ünsal 35 yaşındadır. İzmir doğumlu Ünsal'ın özel bir akademide sunuculuk ve spikerlik eğitimi aldığı biliniyor. Ünsal ve Burak Sergen 4 ay önce dünyaevine girmişti.

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı.

Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatrolarındaki görevine devam etmektedir.

Devlet tiyatrolarındeki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Ayrıca, televizyon ve Sinema filmlerinde oynadı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçılık görevii sürdürmektedir. Sergen, Devlet Tiyatrolarında ki görevinin yanı sıra, özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

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