Burak Sergen’den Nihan Ünsal’a zina davası! O fotoğrafları dosyaya ekledi

İHANET GÖRÜNTÜLERİ BİR BİR YAYINLANDI

Henüz 4 aylık evli olan çift ihanet haberleri ile gündeme bomba gibi düştü. Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünsal'ı, Günaydın suçüstü yakaladı ve ihanet görüntülerini bir bir yayınladı. Ölüm kalım savaşı verirken bile aldatıldığını öğrenen Burak Sergen yıkıldı.