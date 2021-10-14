14 Ekim 2021, Perşembe
Burak Sergen’den Nihan Ünsal’a zina davası! O fotoğrafları dosyaya ekledi
4 ay önce nikah masasına oturan Burak Sergen ve Nihan Ünsal ihanet haberiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. İzmirli iş insanıyla yasak aşk yaşayan Nihan Ünsal'ın ihanet görüntüleri ortaya çıktı. Koronavirüs nedeniyle yaşam savaşı verdiği süreçte dahi aldatıldığını öğrenen Sergen, fotoğrafların ardından harekete geçti ve zina nedeniyle boşanma davası açtı.
Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 09:12
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