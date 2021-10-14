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Haberler Galeri Burak Sergen’den Nihan Ünsal’a zina davası! O fotoğrafları dosyaya ekledi

Burak Sergen’den Nihan Ünsal’a zina davası! O fotoğrafları dosyaya ekledi

4 ay önce nikah masasına oturan Burak Sergen ve Nihan Ünsal ihanet haberiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. İzmirli iş insanıyla yasak aşk yaşayan Nihan Ünsal'ın ihanet görüntüleri ortaya çıktı. Koronavirüs nedeniyle yaşam savaşı verdiği süreçte dahi aldatıldığını öğrenen Sergen, fotoğrafların ardından harekete geçti ve zina nedeniyle boşanma davası açtı.

Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 09:12
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Burak Sergen’den Nihan Ünsal’a zina davası! O fotoğrafları dosyaya ekledi

Oyuncu Burak Sergen, çok ağır geçen koronavirüs tedavisinin ardından toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisi Nihan Ünsal ile nikah masasına oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Burak Sergen’den Nihan Ünsal’a zina davası! O fotoğrafları dosyaya ekledi

ZİNA DAVASI AÇTI

Henüz 4 aylık evli olan çift ihanet haberleriyle gündeme bomba gibi düştü. Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünsal'ı, Günaydın suçüstü yakaladı ve ihanet görüntülerini yayımladı. Sergen ihanet görüntülerini mahkemeye delil olarak sunarak zina nedeniyle boşanma davası açtı.

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Burak Sergen’den Nihan Ünsal’a zina davası! O fotoğrafları dosyaya ekledi

Usta oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile Şubat 2019'da ilişkisini ciddiye taşımış, nişan yüzüklerini takmıştı.

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Burak Sergen’den Nihan Ünsal’a zina davası! O fotoğrafları dosyaya ekledi

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen ölümden dönmüş, toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu.

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Burak Sergen’den Nihan Ünsal’a zina davası! O fotoğrafları dosyaya ekledi

İHANET GÖRÜNTÜLERİ BİR BİR YAYINLANDI

Henüz 4 aylık evli olan çift ihanet haberleri ile gündeme bomba gibi düştü. Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünsal'ı, Günaydın suçüstü yakaladı ve ihanet görüntülerini bir bir yayınladı. Ölüm kalım savaşı verirken bile aldatıldığını öğrenen Burak Sergen yıkıldı.