Sadakatsiz’in Haluk’u Burak Sergen ihanet haberiyle sarsılmıştı! Eski eşi herkesi şaşırttı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Haluk Güçlü karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burak Sergen, son günlerde ihanet haberleriyle olay oldu. 4 ay önce Nihan Ünsal ile nikah masasına oturan usta oyuncu, eşinin İzmir'li iş adamıyla yaşadığı yasak aşkı belgeletti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından özel hayatıyla magazin gündemine oturan Burak Sergen'in eski eşi ise görenleri şaşırttı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Burak Sergen'in eski eşi...