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Sadakatsiz’in Haluk’u Burak Sergen ihanet haberiyle sarsılmıştı! Eski eşi herkesi şaşırttı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Haluk Güçlü karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burak Sergen, son günlerde ihanet haberleriyle olay oldu. 4 ay önce Nihan Ünsal ile nikah masasına oturan usta oyuncu, eşinin İzmir'li iş adamıyla yaşadığı yasak aşkı belgeletti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından özel hayatıyla magazin gündemine oturan Burak Sergen'in eski eşi ise görenleri şaşırttı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Burak Sergen'in eski eşi...

Giriş Tarihi: 06.10.2021 14:42 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 14:44
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Sadakatsiz’in Haluk’u Burak Sergen ihanet haberiyle sarsılmıştı! Eski eşi herkesi şaşırttı

Sadakatsiz dizisinin usta oyuncusu Burak Sergen, 4 ay önce nikah masasına oturduğu Nihan Ünsal'ın ihanet haberiyle magazin gündemine oturdu.

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Sadakatsiz’in Haluk’u Burak Sergen ihanet haberiyle sarsılmıştı! Eski eşi herkesi şaşırttı

Geçtiğimiz aylarda yakalandığı koronavirüsü atlatmasının ardından ilk iş olarak sevgilisi Nihan Ünsal ile nikah masasına oturan Sergen, eşinin yasak ilişkisini belgeletti. Nihan Ünsal, İzmirli bir iş insanıyla aynı eve girerken görüntülendi.

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Sadakatsiz’in Haluk’u Burak Sergen ihanet haberiyle sarsılmıştı! Eski eşi herkesi şaşırttı

Ünsal ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Özer Kocer'in el ele çekilen fotoğrafı da ortaya çıktı.

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Sadakatsiz’in Haluk’u Burak Sergen ihanet haberiyle sarsılmıştı! Eski eşi herkesi şaşırttı

İhanet haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Burak Sergen'in eski eşi görenleri şaşırttı.

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Sadakatsiz’in Haluk’u Burak Sergen ihanet haberiyle sarsılmıştı! Eski eşi herkesi şaşırttı

İşte Sadakatsiz'in yıldızı Burak Sergen başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri…