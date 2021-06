Murat Genç (MorKomedyen): 400 milyon izlenen 150 videomu sildim!

"PARAM BİTİNCE AKIMLARI YAPMAYA BAŞLIYORUM"

Neden?

Başarı odaklı bir insanım. İnsanlar videolarıma like atmadıklarında çok geriliyorum. Instagram'da bir algoritma var, like ve yorumla çalışıyor. İzlenen videoyu değil de like ve yorum gelen gönderiyi tutuyor. Benim kitlemin de yaş ortalaması biraz büyük. Like ve yorum atmıyorlar. Mesaj atıp "Murat Bey seni seviyoruz" diyorlar. Ben de like atın diyorum :) Bir de bazen yaptığım şeyleri kendime yakıştırmıyorum. Mecburen bazı akımların içine girmek durumunda kalıyorum. Sonra dönüp bakıyorum "Sen ne kadar geri zekâlısın, neden bunu yaptın?" diyorum kendime. Bir hafta sonra param bitince yine o tür akımları yapıyorum :)