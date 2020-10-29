Yaşını duyan şaşkınlığını gizleyemedi! Best Model Melisa Irmak kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı ne?
Melisa Irmak kimdir, kaç yaşında? Best Model of Turkey 2020 yarışmadında birinci olarak dikkatleri üzerine çeken Melisa Irmak'ın kim olduğu merak ediliyor. Güzel isimin yaşı ise sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. ‘Best Model of Turkey 2020’ yarışması dün akşam İstanbul’da gerçekleşti. 15 yaşındaki Melisa Irmak birinci oldu. İşte, Best Model Melisa Irmak kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı ne?...
Best Model Melisa Irmak kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı ne? Sorularının cveapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 'Best Model of Turkey 2020' yarışması dün akşam İstanbul'da gerçekleşti. 15 yaşındaki Melisa Irmak birinci oldu. 33. Best Model Türkiye Yarışması finali önce akşam Fişekhane'de gerçekleşti. Kadınlarda birinciliği Melisa İmrak'ın hayatı sosyal medyada gündem oldu. İşte, Best Model Melisa Irmak kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı ne?
MELİSA İMRAK KİMDİR?
33. Best Model Türkiye Yarışması'nın kazananları belli oldu. 33. Best Model Türkiye Yarışması finali önce akşam Fişekhane'de gerçekleşti. 33. Best Model Türkiye Yarışması'nda kadınlarda birinciliği Melisa İmrak, erkeklerde ise Oğuzhan Bolat kazandı.
İkinciliği, Deniz Çatalbaş ve Yekta Baki, üçüncülüğü Sena Küçük ve Emre Özcanan kazandılar. Best Photomodel Melissa Aslan, Mustafa Saraçoğlu Best Grace, Merve Yıldırım Best Gentleman: Metehan Onay oldu.
33. Best Model Türkiye Yarışması birincisi Melisa İmrak'ın çocuk yaşta oluşuna sosyal medyadan tepkiler yağdı.
1.80 boyundaki Melisa İmrak'ın 15 yaşında olduğu öğrenildi.
Yarışmada katılım şartlarına göre; 18 yaşından küçüklerin ailesinden muvaffakatname alma zorunluğu bulunuyor. Melisa İmrak da bu sayede yarışmaya katılabilmiş.