Yaşını duyan şaşkınlığını gizleyemedi! Best Model Melisa Irmak kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı ne?

Best Model Melisa Irmak kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı ne? Sorularının cveapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 'Best Model of Turkey 2020' yarışması dün akşam İstanbul'da gerçekleşti. 15 yaşındaki Melisa Irmak birinci oldu. 33. Best Model Türkiye Yarışması finali önce akşam Fişekhane'de gerçekleşti. Kadınlarda birinciliği Melisa İmrak'ın hayatı sosyal medyada gündem oldu. İşte, Best Model Melisa Irmak kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı ne?

MELİSA İMRAK KİMDİR?

33. Best Model Türkiye Yarışması'nın kazananları belli oldu. 33. Best Model Türkiye Yarışması finali önce akşam Fişekhane'de gerçekleşti. 33. Best Model Türkiye Yarışması'nda kadınlarda birinciliği Melisa İmrak, erkeklerde ise Oğuzhan Bolat kazandı.