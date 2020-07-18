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Survivor yarışmacısı Tuğba Melis Türk'e ölüm tehdidi

Bu yıl Survivor'a katılan , adaya veda ettikten sonra 'i desteklemeye başladı. Yarışmayı ikinci tamamlayan 'nın hayranları da Türk'e ölüm tehditleri yağdı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.07.2020
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Survivor yarışmacısı Tuğba Melis Türk'e ölüm tehdidi

Ünlü model Tuğba Melis Türk, bu yıl Survivor'a katıldı. Adaya veda ettikten sonra da Cemal Can Canseven'i desteklemeye başladı. Yarışmayı ikinci tamamlayan Barış Murat Yağcı'nın hayranları da Türk'e ölüm tehditleri yağdı. Güzel model ise dava açmak için düğmeye bastı.

Tuğba Melis Türk'ün avukatı Gürkan Adak, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Müvekkilime Instagram üzerinden şiddet içeren ifadeler ve ölüm tehditlerinde bulunmuşlardır. Yapılan incelemelerin ardından her türlü yasal işlem başlatılmıştır."

29 yaşındaki model, Best Model of Turkey 2011'de birinci olmuştu.

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