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"Bir at, bir at, bir at için krallığım" sözü Shakespeare'in hangi oyununda geçer?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.02.2020
BİR AT, BİR AT, BİR AT İÇİN KRALLIĞIM SÖZÜ SHAKESPEARE'İN HANGİ OYUNUNDA GEÇER?

"Bir at, bir at, bir at için krallığım" sözü Shakespeare'in hangi oyununda geçer? 22 Şubat tarihli Kim Olmak İster’de sorulan "Bir at, bir at, bir at için krallığım" sözü Shakespeare'in hangi oyununda geçer? sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner’de ekranlara gelen sorular ve cevapları…

"Bir at, bir at, bir at için krallığım" sözü Shakespeare'in hangi oyununda geçer? 22 Şubat tarihli Kim Olmak İster'de sorulan "Bir at, bir at, bir at için krallığım" sözü Shakespeare'in hangi oyununda geçer? sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner'de ekranlara gelen sorular ve cevapları…

Doğru cevap: III. Richard

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