"Bir at, bir at, bir at için krallığım" sözü Shakespeare'in hangi oyununda geçer? 22 Şubat tarihli Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan "Bir at, bir at, bir at için krallığım" sözü Shakespeare'in hangi oyununda geçer? sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner’de ekranlara gelen sorular ve cevapları…

"Bir at, bir at, bir at için krallığım" sözü Shakespeare'in hangi oyununda geçer? 22 Şubat tarihli Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Bir at, bir at, bir at için krallığım" sözü Shakespeare'in hangi oyununda geçer? sorusunun cevabı nedir? İşte, ekranların fenomen yarışma programı Milyoner'de ekranlara gelen sorular ve cevapları…

Doğru cevap: III. Richard