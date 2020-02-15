2020 O Ses Türkiye birincisi kim? O Ses Türkiye kim kazandı? Final gecesinde...

Türkiye'yi ekran başına kilitleyen O Ses Türkiye 2020 birincisi kim? O Ses Türkiye kim kazandı? O Ses Türkiye final gecesinde 6 yarışmacı sezonun en iyisi olmak için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Final gecesinde duygusal anlar da yaşandı. Finalde ilk veda eden isim Eyüp Sultan Aylar oldu. Eyüp’ün elenmesiyle Hadise gözyaşlarını tutamadı. O Ses Türkiye 2020 kazanan yarışmacı Fiat Egea Hatchback Sport marka otomobilin sahibi oldu. Peki, O Ses Türkiye birincisi kim oldu? İşte yanıtı!

O Ses Türkiye kim kazandı? 2020 O Ses Türkiye birincisi kim? O Ses Türkiye finalinde Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz'un takımından toplam 6 yarışmacı en iyi olmak için yarıştı. Gecede bir kişi büyük ödüle uzandı. Peki, 2020 O Ses Türkiye kim kazandı? O Ses Türkiye birincisi kim oldu? Sevilen yarışmacı Eyüp Sultan Aylar gecede ilk veda eden isim oldu. Eyüp Sultan'ın vedasında duygusal anlar yaşanırken, Hadise gözyaşlarını tutamadı.

O SES TÜRKİYE KİM KAZANDI?

O Ses Türkiye'nin 2020 şampiyonu halk oylaması sonucunda belirlendi. Uygar Erdoğan, Beyaz'ın takımında, Alkan Dalgakıran ise Seda Sayan'ın takımında yarıştı. Seyirciler gece boyunca SMS'leri ile yarışmacılara destek oldu. Noterden gelen verilere göre O Ses Türkiye şampiyonu Alkan Dalgakıran oldu.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

Soner Kip: Beyazıt Öztürk'ün takımında

Turgut Çıngı: Murat Boz'un takımında

Uygar Erdoğan: Beyazıt Öztürk'ün takımında

Alkan Dalgakıran: Seda Sayan'ın takımında

Biran Ceren Dörter: Hadise'nin takımında

O SES TÜRKİYE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?

O Ses Türkiye 2020 şampiyonuna verilecek ödül de açıklandı. Birinci olan Alkan Dalgakıran O Ses Türkiye ödülü olarak Fiat Egea Hatchback Sport marka otomobilin sahibi oldu.