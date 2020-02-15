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2020 O Ses Türkiye birincisi kim? O Ses Türkiye kim kazandı? Final gecesinde...

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Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
2020 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM? O SES TÜRKİYE KİM KAZANDI? FİNAL GECESİNDE...

Türkiye'yi ekran başına kilitleyen O Ses Türkiye 2020 birincisi kim? O Ses Türkiye kim kazandı? O Ses Türkiye final gecesinde 6 yarışmacı sezonun en iyisi olmak için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Final gecesinde duygusal anlar da yaşandı. Finalde ilk veda eden isim Eyüp Sultan Aylar oldu. Eyüp’ün elenmesiyle gözyaşlarını tutamadı. O Ses Türkiye 2020 kazanan yarışmacı Fiat Egea Hatchback Sport marka otomobilin sahibi oldu. Peki, O Ses Türkiye birincisi kim oldu? İşte yanıtı!

O Ses Türkiye kim kazandı? 2020 O Ses Türkiye birincisi kim? O Ses Türkiye finalinde Beyazıt Öztürk, , ve Murat Boz'un takımından toplam 6 yarışmacı en iyi olmak için yarıştı. Gecede bir kişi büyük ödüle uzandı. Peki, 2020 O Ses Türkiye kim kazandı? O Ses Türkiye birincisi kim oldu? Sevilen yarışmacı Eyüp Sultan Aylar gecede ilk veda eden isim oldu. Eyüp Sultan'ın vedasında duygusal anlar yaşanırken, Hadise gözyaşlarını tutamadı.

O SES TÜRKİYE KİM KAZANDI?

O Ses Türkiye'nin 2020 şampiyonu halk oylaması sonucunda belirlendi. Uygar Erdoğan, Beyaz'ın takımında, Alkan Dalgakıran ise Seda Sayan'ın takımında yarıştı. Seyirciler gece boyunca SMS'leri ile yarışmacılara destek oldu. Noterden gelen verilere göre O Ses Türkiye şampiyonu Alkan Dalgakıran oldu.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

Soner Kip: Beyazıt Öztürk'ün takımında

Turgut Çıngı: Murat Boz'un takımında

Uygar Erdoğan: Beyazıt Öztürk'ün takımında

Alkan Dalgakıran: Seda Sayan'ın takımında

Biran Ceren Dörter: Hadise'nin takımında

Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye Turgut kim, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı! TURGUT ÇINGI KİMDİR? O SES TÜRKİYE TURGUT KİM, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? İŞTE YANITI!
Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan kaç yaşında, nereli? İşte Alkan’ın yaşamı! ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR? O SES TÜRKİYE ALKAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ? İŞTE ALKAN’IN YAŞAMI!
Biran Ceren kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kaç yaşında, nereli? BİRAN CEREN KİMDİR? O SES TÜRKİYE BİRAN CEREN DÖRTER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye Eyüp Sultan kaç yaşında, nereli? EYÜP SULTAN AYLAR KİMDİR? O SES TÜRKİYE EYÜP SULTAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar kimdir, kaç yaşında, nereli? UYGAR ERDOĞAN KİMDİR? O SES TÜRKİYE UYGAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Soner Kip kimdir? O Ses Türkiye finalisti Soner Kip kaç yaşında, nereli? Soner Kip hayat hikayesi… SONER KİP KİMDİR? O SES TÜRKİYE FİNALİSTİ SONER KİP KAÇ YAŞINDA, NERELİ? SONER KİP HAYAT HİKAYESİ…

O SES TÜRKİYE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?

O Ses Türkiye 2020 şampiyonuna verilecek ödül de açıklandı. Birinci olan Alkan Dalgakıran O Ses Türkiye ödülü olarak Fiat Egea Hatchback Sport marka otomobilin sahibi oldu.

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