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Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar kimdir, kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye Uygar kimdir? Uygar Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yarışmanın takipçileri yanıt arıyor. O Ses Türkiye'de büyük final heyecanı yaşanıyor. Bir yarışmacının mutlu sona ulaşacağı gecede yarışmacıların kim olduğu merak ediliyor. Peki, Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar kaç yaşında, nereli? Henüz 4 yaşındayken bağlamayla tanışan Uygar, halk müziği türünde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Genç yarışmacı yurtdışında konser vermeye de devam ediyor. İşe, Uygar Erdoğan hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 15.02.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 17:43
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Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar kimdir, kaç yaşında, nereli?
Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor. O Ses Türkiye yarışmasında bu akşam yapılacak final gecesinde bir kişi büyük ödülü kazanacak. Peki, Uygar Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Uygar kimdir? Bağlama çalma yeteneği ve sesiyle dikkat çeken Uygar, yarı finalde halktan aldığı oylarla finale yükselmeyi başarmıştı.

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Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar kimdir, kaç yaşında, nereli?
Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar kimdir, kaç yaşında, nereli?

UYGAR ERDOĞAN KİMDİR?

1993 yılında Ankara Tuzluçayır'da dünyaya gelen Uygar Erdoğan aslen Sivas'lı. Erdoğan ailesinin ikinci evladı olan Uygar'ın bir de erkek kardeşi var. Uygar böyle bir çekirdek ailede yaşamını sürdürmektedir.

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Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar kimdir, kaç yaşında, nereli?
Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Uygar henüz 4 yaşındayken bağlamayla tanıştı. 2002 yılında TRT çocuk ve gençlik halk oyunları grubuna girdi. Grupla birlikte etkinlikler yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde bulundu.

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Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar kimdir, kaç yaşında, nereli?
Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Artık iyi bir düzeyde bağlamasını yorumlayabiliyordu Ama bunu böyle bırakmadı ve kendini geliştirmeye devam etti. Şelpe (pençe) tekniğiyle farklı yorumlar kazandı.

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Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar kimdir, kaç yaşında, nereli?
Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çaldığı Enstrümanlar; Bağlama , Kopuz , Divan , Ney, Mey , Kaval , Balaban , Zurna , Gitar , Batery , Electro Gitar , Asma Davul , Tef , Ritimler , Org ...