Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye Eyüp Sultan kaç yaşında, nereli?

Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye Eyüp Sultan kimdir sorusuna yanıt aranıyor. O Ses Türkiye Eyüp Sultan kaç yaşında nereli? TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de final heyecanı bu akşam yaşanacak. Finalin iddialı isimlerinden birisi olan Eyüp Sultan Aylar kimdir sorusu da gündem oldu. Doğuştan görme engelli olmasına rağmen yeteneğiyle herkesi büyüleyen Eyüp Sultan, küçük yaşlardan beri müzikle ilgileniyor.