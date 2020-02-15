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Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye Eyüp Sultan kaç yaşında, nereli?

Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye Eyüp Sultan kimdir sorusuna yanıt aranıyor. O Ses Türkiye Eyüp Sultan kaç yaşında nereli? TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de final heyecanı bu akşam yaşanacak. Finalin iddialı isimlerinden birisi olan Eyüp Sultan Aylar kimdir sorusu da gündem oldu. Doğuştan görme engelli olmasına rağmen yeteneğiyle herkesi büyüleyen Eyüp Sultan, küçük yaşlardan beri müzikle ilgileniyor.

Giriş Tarihi: 15.02.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 17:59
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Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye Eyüp Sultan kaç yaşında, nereli?

Eyüp Sultan Aylar kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Eyüp Sultan kimdir? O Ses Türkiye final gecesinin iddialı isimlerinden birisi olan Eyüp Sultan Aylar hakkında vatandaşlar yanıt arıyor. Görme engelli Eyüp Sultan, müziğe karşı doğal yeteneğiyle dikkat çekiyor. Hadise'nin takımında yer alan Eyüp Sultan, İstanbul'da Taksim metrosunda da müzik dinletisi sunmasıyla biliniyor.

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Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye Eyüp Sultan kaç yaşında, nereli?

EYÜP SULTAN AYLAR KİMDİR?

Aslan İzmirli olan Eyüp Sultan Aylar, Ege Üniversitesi konservatuar bölümü mezunudur. Doğuştan görme engelli olmasına rağmen 5 yaşından itibaren müzikle ilgileniyor.

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Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye Eyüp Sultan kaç yaşında, nereli?

Eyüp Sultan Aylar, Trt müzik'te yayınlanan ve Metin Özülkü'nün sunduğu "Engelsiz Sahne" adlı programda da sesini ve yeteneğini sergilemişti. Bağlama, ney, org ve kaval çalabilen Eyüp Sultan Aylar, Taksim metrosunda müzik dinletisi sunuyor.

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Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye Eyüp Sultan kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye'de, Salim Dündar'dan Aynalar şarkısını seslendiren Eyüp Sultan Aylar başta O Ses Türkiye jürisi olmak üzere stüdyoda bulunan herkesi kendine hayran bırakmıştı. Performansıyla yarışmaya damga vuran Eyüp Sultan Aylar, seyircilerin isteği üzerine bu defa da Fikrimin İnce Gülü parçasını da seslendirmişti.

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Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye Eyüp Sultan kaç yaşında, nereli?

Jüri üyelerinin hepsini döndürmeyi başaran Devlet Konservatuarı mezunu Eyüp Sultan Aylar, Hadise'nin takımında yer alıyor.