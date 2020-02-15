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Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye Turgut kim, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı!

O Ses Türkiye Turgut kimdir? Turgut Çıngı kimdir, kaç yaşında, nereli? TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye isimli şarkı yarışmasında finale kalan isimlerden birisi olan Turgut kimdir sorusuna yanıt aranıyor. O Ses Türkiye Turgut kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının cevabı merak ediliyor. Murat Boz'un takımında yer alan genç yarışmacı, profesyonel olarak müzik yapıyor ve bazı mekanlarda sahne alıyor. İşte, Turgut Çıngı hakkında merak edilenler!

Giriş Tarihi: 15.02.2020 18:55 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 18:56
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Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye Turgut kim, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı!

Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye finalisti Turgut kimdir, kaç yaşında, nereli sorusu gündem oldu. Profesyonel olarak birçok mekanda sahne alan genç yarışmacı, O Ses Türkiye finalinin iddialı isimlerinden birisi olarak gösteriliyor. Peki, O Ses Türkiye Turgut kimdir? Yarışmaya Antalya'dan katılan Turgut, Murat Boz'un takımında yer alıyor.

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Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye Turgut kim, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı!

TURGUT ÇINGI KİMDİR?

Çıngı, 25 yaşında ve Antalya'da dünyaya geldi. Profesyonel olarak müzik yapan Çıngı birçok yerde sahne alıyor. O Ses Türkiye yarışmasına katılarak dört jüriyi de döndürdü ve aralarından Murat Boz'u seçti.

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Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye Turgut kim, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı!

Turgut Çıngı, O Ses Türkiye'ye "Trenler" şarkısıyla katıldı. Murat Boz ile yoluna devam eden yarışmacı, sonraki turda "Sensiz Olmuyor" şarkısıyla Mehmet Tokalı ile düello yaparak bu turu da atlamayı başardı.

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Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye Turgut kim, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı!

Gemiler şarkısı ile diğer düelloda Kerem Çıldırlı'yı eledi ve böylelikle çeyrek finale kalmayı başardı. Çeyrek finalde Beyaz'ın takımından Mikail – Alican – Cihan üçlüsü ile karşılaştı ve bu turdan da finale yükselmeye hak kazandı.

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Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye Turgut kim, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı!