Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye Turgut kim, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı!

O Ses Türkiye Turgut kimdir? Turgut Çıngı kimdir, kaç yaşında, nereli? TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye isimli şarkı yarışmasında finale kalan isimlerden birisi olan Turgut kimdir sorusuna yanıt aranıyor. O Ses Türkiye Turgut kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının cevabı merak ediliyor. Murat Boz'un takımında yer alan genç yarışmacı, profesyonel olarak müzik yapıyor ve bazı mekanlarda sahne alıyor. İşte, Turgut Çıngı hakkında merak edilenler!