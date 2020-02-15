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Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan kaç yaşında, nereli? İşte Alkan’ın yaşamı!
O Ses Türkiye Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye'nin final gecesi bu akşam saat 20:00'de TV 8 ekranlarında başlayacak. Final gecesinde 6 yarışmacı sezonun en iyisi olmak için yarışacak. Peki, O Ses Türkiye finalisti Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan kaç yaşında, nereli? 25 yaşındaki genç yarışmacı performansıyla dikkat çekerken sosyal medyada da fanlarından büyük destek görüyor.
Giriş Tarihi: 15.02.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 18:42
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