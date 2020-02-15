15 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Biran Ceren kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kaç yaşında, nereli?

Biran Ceren kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kimdir? TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de bu akşam final mücadelesi yaşanıyor. Finalde birbirinden yetenekli 6 isim birincilik için mücadele veriyor. Bu yarışmacılardan birisi de Biran Ceren Dörter oldu. Peki, Biran Ceren kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren kimdir, kaç yaşında, nereli? İngilizce ve Almanca'yı ileri düzeyde konuşabilen yarışmacı, tarzı ve sesiyle 'Hadise takımı'nın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. İşte, Biran Ceren Dörter hakkında merak edilenler!

Giriş Tarihi: 15.02.2020 18:19 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 18:20
  • 1
  • 7
Biran Ceren kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kaç yaşında, nereli?

Biran Ceren Dörter kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye'de finale kalan 6 iddialı isimden birisi olan Biran Ceren, yabancı dilde söylediği şarkılarla beğeni kazanmıştı. İngilizce ve Almanca'yı ileri düzeyde konuşabilen Biran Ceren Dörter yarışmaya Antalya'dan katıldı. Tarzı ve giyimiyle birçok kişinin beğenisini kazanan yarışmacının bu akşam neler yapacağı merak konusu.

  • 2
  • 7
Biran Ceren kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kaç yaşında, nereli?

BİRAN CEREN DÖRTER KİMDİR?

Biran Ceren Dörter, O Ses Türkiye yarışmasında finale kalmayı başaran isimlerden biri oldu. 9 sezondur ekranlarda olan O Ses Türkiye'nin ilk sezon yarışmacılarından biri olan Biran Ceren Dörter, o dönem hiçbir jüri üyesini döndürememişti.

  • 3
  • 7
Biran Ceren kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kaç yaşında, nereli?

İngilizce ve Almanca'yı ileri düzeyde konuşabilen Biran Ceren Dörter, Antalya'dan yarışmaya katılıyor.

  • 4
  • 7
Biran Ceren kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kaç yaşında, nereli?

Antalya Anadolu Otelcilik ve Turizm lisesini 2009 senesinde tamamlayan Biran Ceren Dörter, Anadolu Üniversitesi'nde Uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdi.

  • 5
  • 7
Biran Ceren kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kaç yaşında, nereli?

Biran Ceren Dörter de programın ilk sezonunda yarışan isimlerden biriydi. Biran Ceren Dörter, hiçbir jüri üyesini geri döndürmeyi başaramadı.