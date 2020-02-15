Biran Ceren kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kaç yaşında, nereli?

Biran Ceren kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kimdir? TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de bu akşam final mücadelesi yaşanıyor. Finalde birbirinden yetenekli 6 isim birincilik için mücadele veriyor. Bu yarışmacılardan birisi de Biran Ceren Dörter oldu. Peki, Biran Ceren kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren kimdir, kaç yaşında, nereli? İngilizce ve Almanca'yı ileri düzeyde konuşabilen yarışmacı, tarzı ve sesiyle 'Hadise takımı'nın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. İşte, Biran Ceren Dörter hakkında merak edilenler!