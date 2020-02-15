Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır?
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır? 15 Şubat tarihli Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır? sorusunun cevabı nedir? İşte, ATV’nin sevilen programında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı…
Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır? 15 Şubat tarihli Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır? sorusunun cevabı nedir? İşte, ATV'nin sevilen programında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı…
A: Francesso Totti
B: Cristiano Ronaldo
C: Lionel Messi
D: David Beckham
Doğru cevap) B: Cristiano Ronaldo
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?
- İkinci soruda elendi, sosyal medyada gündem oldu!
- O Ses Türkiye Biran Ceren kimdir?
- Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir?
- O Ses Türkiye Turgut Çıngı kimdir?
- Burcu Özberk Sevgililer Günü paylaşımıyla olay oldu
- Eyüp Sultan Aylar kimdir?
- O Ses Türkiye kim kazandı? 2020 O Ses Türkiye birincisi kim?
- Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu "Nobel Kardeşler Petrol Şirketi" hangi ülkede bulunur?
- O Ses Türkiye Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?
- Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır?
- O Ses Türkiye kim kazandı? 2020 O Ses Türkiye birincisi kim?
- İkinci soruda elendi, sosyal medyada gündem oldu! Milyoner'e damga vuran "Çorba" sorusu!
- Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir?
- Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu "Nobel Kardeşler Petrol Şirketi" hangi ülkede bulunur?
- Asgari ücretliye 463 TL ek ödeme müjdesi! Asgari ücrete zam var mı? Çalışanlara 3 ayda bir ikramiye!
- Ankaragücü: 2 - Fenerbahçe: 1 Maç sonucu
- Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye Turgut kim, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı!
- Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan kaç yaşında, nereli? İşte Alkan’ın yaşamı!
- Biran Ceren kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kaç yaşında, nereli?
- Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye Eyüp Sultan kaç yaşında, nereli?