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Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
HANGİSİ TÜRKİYE'DE RESMİ BİR FUTBOL MAÇINDA OYNAMAMIŞTIR?

Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır? 15 Şubat tarihli Kim Olmak İster’de sorulan Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır? sorusunun cevabı nedir? İşte, ATV’nin sevilen programında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı…

Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır? 15 Şubat tarihli Kim Olmak İster'de sorulan Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır? sorusunun cevabı nedir? İşte, ATV'nin sevilen programında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı…

A: Francesso Totti
B: Cristiano Ronaldo
C: Lionel Messi
D: David Beckham

Doğru cevap) B: Cristiano Ronaldo

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