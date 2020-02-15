Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır? 15 Şubat tarihli Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır? sorusunun cevabı nedir? İşte, ATV’nin sevilen programında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı…

Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır? 15 Şubat tarihli Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır? sorusunun cevabı nedir? İşte, ATV'nin sevilen programında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı…

A: Francesso Totti

B: Cristiano Ronaldo

C: Lionel Messi

D: David Beckham

Doğru cevap) B: Cristiano Ronaldo