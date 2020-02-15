Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir?
Giriş Tarihi: 15.02.2020
Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir? 15 Şubat tarihli Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir? sorusunun cevabı nedir? İşte, ATV’nin sevilen programında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı…
Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir? 15 Şubat tarihli Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir? sorusunun cevabı nedir? İşte, ATV'nin sevilen programında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı…
Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir?
A: Sıpalık
B: Kedilik
C: Güvercinlik
D: Kuzuluk
Doğru cevap: Kuzuluk (D)
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