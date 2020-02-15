15 Şubat 2020, Cumartesi
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Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.02.2020
BÜYÜK BİR KAPININ İÇİNDE VEYA YANINDA BULUNAN KÜÇÜK KAPIYA NE AD VERİLİR?

Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir? 15 Şubat tarihli Kim Olmak İster’de sorulan Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir? sorusunun cevabı nedir? İşte, ATV’nin sevilen programında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı…

Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir? 15 Şubat tarihli Kim Olmak İster'de sorulan Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir? sorusunun cevabı nedir? İşte, ATV'nin sevilen programında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı…

Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir?

A: Sıpalık

B: Kedilik

C: Güvercinlik

D: Kuzuluk

Doğru cevap: Kuzuluk (D)

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