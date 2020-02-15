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Soner Kip kimdir? O Ses Türkiye finalisti Soner Kip kaç yaşında, nereli? Soner Kip hayat hikayesi…

O Ses Türkiye finalisti Soner Kip kimdir? Soner Kip kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yarışmanın final bölümünü izleyenler yanıt arıyor. TV 8 ekranlarında final heyecanının yaşandığı programda 6 kişi en iyi olabilmek için yarışacak. Peki, dikkat çeken yarışmacılardan birisi olan Soner Kip kimdir? "Bir Şarkısın Sen" isimli yarışma programına da katılan Soner, 10 kardeşinin en küçüğü olduğunu belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 15.02.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 17:11
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Soner Kip kimdir? O Ses Türkiye finalisti Soner Kip kaç yaşında, nereli? Soner Kip hayat hikayesi…

Soner Kip kimdir? O Ses Türkiye finalisti Soner Kip kimdir, kaç yaşında, nereli? Soner Kip hayat hikayesiyle yürek burkuyor. Babası gırtlak kanseri olan genç Soner, 10 çocuklu ailenin en küçüğü. Bir çay bahçesinde garsonluk yaparak hayatını kazanmaya çalışan Soner, daha önce "Bir Şarkısın Sen" isimli yarışmaya da katılmıştı. İşte, Soner Kip kimdir sorusunun yanıtı!

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Soner Kip kimdir? O Ses Türkiye finalisti Soner Kip kaç yaşında, nereli? Soner Kip hayat hikayesi…

SONER KİP KİMDİR?

O Ses Türkiye yarışmasında Beyazıt Öztürk'ün takımında yer alan Soner, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dünyaya geldi.

2012 yılında ATV'de yayınlanan Bir Şarkısın Sen'in minik yarışmacılarından biriydi. Seslendirdiği sanat müziği eserleri ve sesiyle herkesi büyüledi.

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Soner Kip kimdir? O Ses Türkiye finalisti Soner Kip kaç yaşında, nereli? Soner Kip hayat hikayesi…

Babası bir trafik kazası sonucu çalışamayacak durumda olduğundan okulu bırakmak zorunda kaldı. Çay bahçesinde garsonluk yapmaya başlamış ve çalıştığı yerde akşamları şarkı söylemeye başladı.

Elemelere katılmak için cep telefonunu düşük bir modelle değiştirmiş ve o parayla yarışmaya geldi.

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Soner Kip kimdir? O Ses Türkiye finalisti Soner Kip kaç yaşında, nereli? Soner Kip hayat hikayesi…

Müzikle 10 yaşından beri ilgileniyor. Küçükken tepsi çalarken şarkı söylüyordu. Babası gırtlak kanseri, çalışamıyor. Babası kendi gözünde çok iyi biri ve babasının ona 'kafanı kullan' sözünden dolayı O Ses Türkiye yarışmasına katıldığını söyledi.

Acun Ilıcalı, ''Nasıl geçiniyorsunuz?'' sorusuna Soner Kıp ise "Kardeşlerden eve kim ne getirirse onunla geçimimizi sağlıyoruz. Ben de şarkı söyleyerek eve katkıda bulunuyorum." şeklinde cevap verdi.

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Soner Kip kimdir? O Ses Türkiye finalisti Soner Kip kaç yaşında, nereli? Soner Kip hayat hikayesi…