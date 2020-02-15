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Soner Kip kimdir? O Ses Türkiye finalisti Soner Kip kaç yaşında, nereli? Soner Kip hayat hikayesi…
O Ses Türkiye finalisti Soner Kip kimdir? Soner Kip kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yarışmanın final bölümünü izleyenler yanıt arıyor. TV 8 ekranlarında final heyecanının yaşandığı programda 6 kişi en iyi olabilmek için yarışacak. Peki, dikkat çeken yarışmacılardan birisi olan Soner Kip kimdir? "Bir Şarkısın Sen" isimli yarışma programına da katılan Soner, 10 kardeşinin en küçüğü olduğunu belirtiliyor.
Giriş Tarihi: 15.02.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 17:11
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