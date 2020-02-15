Soner Kip kimdir? O Ses Türkiye finalisti Soner Kip kaç yaşında, nereli? Soner Kip hayat hikayesi…

Müzikle 10 yaşından beri ilgileniyor. Küçükken tepsi çalarken şarkı söylüyordu. Babası gırtlak kanseri, çalışamıyor. Babası kendi gözünde çok iyi biri ve babasının ona 'kafanı kullan' sözünden dolayı O Ses Türkiye yarışmasına katıldığını söyledi.

Acun Ilıcalı, ''Nasıl geçiniyorsunuz?'' sorusuna Soner Kıp ise "Kardeşlerden eve kim ne getirirse onunla geçimimizi sağlıyoruz. Ben de şarkı söyleyerek eve katkıda bulunuyorum." şeklinde cevap verdi.