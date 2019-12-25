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Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali gerçekte var mı, neden öldü? Şeyh Edebali tarihteki yeri nedir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.12.2019
ŞEYH EDEBALİ KİMDİR? ŞEYH EDEBALİ GERÇEKTE VAR MI, NEDEN ÖLDÜ? ŞEYH EDEBALİ TARİHTEKİ YERİ NEDİR?

Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali gerçekte var mı? Kuruluş Osman dizisinde yer alan karakterlerden birisi olan Şeyh Edebali hakkında dizinin izleyicileri araştırma yapıyor. Şeyh Edebali tarihteki yeri dizi severler tarafından sorgulanıyor. Tarihçiler tarafından Osman Gazi’nin akıl hocası olarak da kabul edilen Şeyh Edebali’nin tarihte çok önemli bir yeri bulunuyor. Şeyh Edebali neden öldü?

Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali tarihteki yeri gündem oldu. Kuruluş Osman dizisi izleyicileri Şeyh Edebali kimdir sorusuna yanıt arıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisinin önemli bir karakteri olan Şeyh Edebali gerçekte var mı? Şeyh Edebali tarihteki yeri nedir? İslam ilahiyatçısı-din bilgini ve Ahi şeyhi olan Edebali, hem Osman Gazi'ye olan yakınlığı hem de düşünce felsefesiyle birlikte Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde önemli bir yer tutmaktadır.

ŞEYH EDEBALİ KİMDİR?

Şeyh Edebali 1206 ile 1208 yılları arasında doğduğu rivayet edilir.

Kırşehir İli Mucur İlçesi İnaç köyünde doğmuştur. Aslen Karamanlı'dır. Edebalı ilk tahsilini ´da yaptı. Hanefi hukukçusu Necmeddin ez-Zahidi´nin öğrencisi oldu.

Daha sonra Dımaşk´a(Şam)giderek Sadreddin Süleyman b.Ebül-iz ve Cemalettin el-Hasiri gibi dönemin tanınmış alimlerinden dini ilim tahsil etti.

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