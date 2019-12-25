Konuralp tarihte var mı, kimdir, nerede yaşadı? Kuruluş Osman'ın Konuralp'i Eren Vurdem kimdir?

Kuruluş Osman dizisi her çarşamba günü 20.00'de ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dev yapım her bölümü ile reytingleri altüst ederken, dizinin karakterleri de büyük beğeni topladı. Kuruluş Osman'ı takip eden binlerce kişi ecdadın şanlı tarihini her bölüm sonrası daha fazla araştırıyor. Dizide öne çıkan karakterlerin tarihteki yerleri merakla araştırılıyor. O karakterlere hayat veren usta isimler de izleyicinin radarında. Onlardan biri de hiç kuşkusuz ki Konuralp ve o karaktere hayat veren usta oyuncu Eren Vurdem... Dizide Osman'ın en güvendiği alplerinden olan Konuralp gözü karalığı ve zekası ile dikkat çekiyor. Osman'ın can dostu olan Konuralp izleyicinin gölünde taht kurdu. Konuralp karakterinin tarihteki yeri de Google üzerinden yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Konuralp tarihte var mı, kimdir, nerede yaşadı? Kuruluş Osman'ın Konuralp'i Eren Vurdem kimdir? İşte Kuruluş Osman dizisinin karakterleri ve tarihteki yerleri...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 17:22 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 17:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





