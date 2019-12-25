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Konuralp tarihte var mı, kimdir, nerede yaşadı? Kuruluş Osman'ın Konuralp'i Eren Vurdem kimdir?

Kuruluş Osman dizisi her çarşamba günü 20.00'de ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dev yapım her bölümü ile reytingleri altüst ederken, dizinin karakterleri de büyük beğeni topladı. Kuruluş Osman'ı takip eden binlerce kişi ecdadın şanlı tarihini her bölüm sonrası daha fazla araştırıyor. Dizide öne çıkan karakterlerin tarihteki yerleri merakla araştırılıyor. O karakterlere hayat veren usta isimler de izleyicinin radarında. Onlardan biri de hiç kuşkusuz ki Konuralp ve o karaktere hayat veren usta oyuncu Eren Vurdem... Dizide Osman'ın en güvendiği alplerinden olan Konuralp gözü karalığı ve zekası ile dikkat çekiyor. Osman'ın can dostu olan Konuralp izleyicinin gölünde taht kurdu. Konuralp karakterinin tarihteki yeri de Google üzerinden yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Konuralp tarihte var mı, kimdir, nerede yaşadı? Kuruluş Osman'ın Konuralp'i Eren Vurdem kimdir? İşte Kuruluş Osman dizisinin karakterleri ve tarihteki yerleri...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 17:22 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 17:32
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Konuralp tarihte var mı, kimdir, nerede yaşadı? Kuruluş Osman'ın Konuralp'i Eren Vurdem kimdir?

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında 600 senelik Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 çadırlık bir obadan kuruluş öyküsünü anlatıyor. Dizide Burak Özçivit Osman Bey karakterine hayat veriyor. Usta birçok ismin yer aldığı dizi seyircinin en beğendiği yapımların arasında açık ara zirvede bulunuyor. Dizideki karakterlerin tarihteki yerleri ve o karaktere hayat veren oyuncuların hayatları her bölüm sonrası yoüun şekilde aranıyor. Biz de o karakterleri sizler için derledik. İşte Kuruluş Osman dizisi karakterlerinin tarihteki yerleri ve onlara hayat veren oyuncuların hikayeleri...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FULL İZLE

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Konuralp tarihte var mı, kimdir, nerede yaşadı? Kuruluş Osman'ın Konuralp'i Eren Vurdem kimdir?

KURULUŞ OSMAN'IN KONURALP'İ EREN VURDEM KİMDİR?

Eren Vurdem 1988 yılında Konya'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisiyle yapan Eren Vurdem, İnadına Aşk dizisiyle tanındıktan sonra Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde rol aldı. En son, başrolünü Tolga Sarıtaş, Melissa Yıldırımer, İlayda Ildır, Nihat Altınkaya gibi isimlerin paylaştığı Söz dizisinde yer alan Eren Vurdem, askeri dizide Başçavuş Ateş Acar karakterini canlandırıyordu.

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Konuralp tarihte var mı, kimdir, nerede yaşadı? Kuruluş Osman'ın Konuralp'i Eren Vurdem kimdir?

KONURALP KİMDİR? KONURALP TARİHTE VAR MI, NASIL ÖLDÜ?

Osman Gazi'nin yiğit ve sadık silah arkadaşı olan Koruralp, Selçuklular tarafından batı uçlarına akın ile görevlendirilmiş bir uç beyi ailesi soyundan geldiği düşünülmektedir. Selçuklular tarafından uçları müdafaa ve yeni akınlar için gönderdiği gazilerin büyük çoğunluğunun bu uç beyleri içinde daha kalabalık ve kuşatıcı ve töre uyarınca da daha "kutlu" olan Oğuz boyu Kayılar etrafında toplandıkları söylenebilir.

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Konuralp tarihte var mı, kimdir, nerede yaşadı? Kuruluş Osman'ın Konuralp'i Eren Vurdem kimdir?

Osman Gazi'nin yakın silah arkadaşlarından Konuralp, Kuzey Batı Anadolu'da yoğun bir akın faaliyeti yürüttü. Pek çok tekfura boyun eğdiren Konuralp, Kayıların aşiretten devlete geçişlerinden önemli katkısı olan bir gaziydi. Osman Gazi'nin yakın silah arkadaşı olan Konuralp Osman Gazi'nin vefatından sonra da Orhan Gazi'nin emrine girerek akın ve fetihlerini arttırarak devam ettirdi. Orhan Gazi'den aldığı emir ile kuzeye yönelerek bu yöne akınlara başlamıştı. Bu sistematik akınların neticesinde; Adapazarı, Akyazı, Mudurnu ve Düzce civarlarını fethetti. Bu yönde son olarak Konrapa'yı da fethetti. Daha sona kendisi gibi bu muhitte akınlara girişen gazi beyler ile güçlerini birleştirerek Aydos'u fethetti.

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Konuralp tarihte var mı, kimdir, nerede yaşadı? Kuruluş Osman'ın Konuralp'i Eren Vurdem kimdir?

Savaş taktiklerinde usta olduğu bilinen Konuralp'in ilerleyen yıllarda Geyve, Alp Suyu, Karacebüş hisarlarını fethetmişti. Sonrasında da bu muhitte bulunan diğer akıncı beyleri Akçakoca ve Abdurrahman Gazi ile birlikte Bizans devrinde Regio Tarsia adı verilen Akova'ya akınlara başlattı.