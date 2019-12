Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'un tarihte kimdir, nasıl öldü? Bala Hatun'u oynayan Özge Törer kimdir?

Kuruluş Osman dizisi her çarşamba günü 20.00'de ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dev yapım her bölümü ile reytingleri altüst ederken, dizinin karakterleri de büyük beğeni topladı. Kuruluş Osman'ı takip eden binlerce kişi ecdadın şanlı tarihini her bölüm sonrası daha fazla araştırıyor. Dizide öne çıkan karakterlerin tarihteki yerleri merakla araştırılıyor. O karakterlere hayat veren usta isimler de izleyicinin radarında. Onlardan biri de hiç kuşkusuz ki Bala Hatun ve o karaktere hayat veren Özge Törer... Dizinin gözü kara hatunu Bala, Şeyh Edebalı'nın kızıdır. Bala Hatun rolüne hayat veren Özge Törer seyirciden tam not alırken, hayat verdiği karakterde Google üzerinden en çok arananlar arasında. Peki, Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'un tarihte kimdir, nasıl öldü? Bala Hatun'u oynayan Özge Törer kimdir? İşte detaylar...

