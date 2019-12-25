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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'un tarihte kimdir, nasıl öldü? Bala Hatun'u oynayan Özge Törer kimdir?

Kuruluş Osman dizisi her çarşamba günü 20.00'de ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dev yapım her bölümü ile reytingleri altüst ederken, dizinin karakterleri de büyük beğeni topladı. Kuruluş Osman'ı takip eden binlerce kişi ecdadın şanlı tarihini her bölüm sonrası daha fazla araştırıyor. Dizide öne çıkan karakterlerin tarihteki yerleri merakla araştırılıyor. O karakterlere hayat veren usta isimler de izleyicinin radarında. Onlardan biri de hiç kuşkusuz ki Bala Hatun ve o karaktere hayat veren Özge Törer... Dizinin gözü kara hatunu Bala, Şeyh Edebalı'nın kızıdır. Bala Hatun rolüne hayat veren Özge Törer seyirciden tam not alırken, hayat verdiği karakterde Google üzerinden en çok arananlar arasında. Peki, Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'un tarihte kimdir, nasıl öldü? Bala Hatun'u oynayan Özge Törer kimdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 16:53
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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'un tarihte kimdir, nasıl öldü? Bala Hatun'u oynayan Özge Törer kimdir?

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında 600 senelik Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 çadırlık bir obadan kuruluş öyküsünü anlatıyor. Dizide Burak Özçivit Osman Bey karakterine hayat veriyor. Usta birçok ismin yer aldığı dizi seyircinin en beğendiği yapımların arasında açık ara zirvede bulunuyor. Dizideki karakterlerin tarihteki yerleri ve o karaktere hayat veren oyuncuların hayatları her bölüm sonrası yoüun şekilde aranıyor. Biz de o karakterleri sizler için derledik. İşte Kuruluş Osman dizisi karakterlerinin tarihteki yerleri ve onlara hayat veren oyuncuların hikayeleri...

BIRAKASIN OSMAN'IN YAKASINI! (TIKLA İZLE)

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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'un tarihte kimdir, nasıl öldü? Bala Hatun'u oynayan Özge Törer kimdir?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

EDEBALI BALA HATUN'U ZİYARET EDİYOR (TIKLA İZLE)

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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'un tarihte kimdir, nasıl öldü? Bala Hatun'u oynayan Özge Törer kimdir?

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun,

KURULUŞ OSMAN 6.BÖLÜM 2.FRAGMAN İZLE

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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'un tarihte kimdir, nasıl öldü? Bala Hatun'u oynayan Özge Törer kimdir?

BALA HATUN'U OYNAYAN ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Özge Törer, henüz 20'li yaşlarında bir bir oyuncu. Genç oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazandı. Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisi... Özge Törer, aynı zamanda ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.

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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'un tarihte kimdir, nasıl öldü? Bala Hatun'u oynayan Özge Törer kimdir?

OSMAN BEY'İ OYNAYAN BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit (d. 24 Aralık 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve eski manken.Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir.

Kazım İşmen Lisesi'nden mezun oldu. 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başladı.

2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katıldı ve Best Model of Turkey seçildi. aruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev aldı.

İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşadı. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol aldı. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynadı. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırdı. Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırdı. 2011-2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterine hayat verdi. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye döndü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinin ardından ekran macerasına ara veren Burak Özçivit, Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterini canlandırıyor.