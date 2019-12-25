Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i tarihte var mı? Alişar Bey nasıl öldü? Saruhan Hünel kimdir?

ALİŞAR BEY'E HAYAT VEREN SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

Muharrem Saruhan Hünel olan oyuncu, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bağdat'tan Türkiye'ye göç eden Saruhan Hünel'in baba tarafı Arnavut, anne tarafı ise Arap kökenlidir. Beyaz perdeye adımını 1993 yapımı 'Yasak Sokaklar' ile atan Saruhan Hünel, 'Ufukta Bir Ağaç' ve 'Somuncu Baba: Aşkın Sırrı' filmlerinde de rol aldı.

1992'de 'Gündüzün Karanlığı'nda rol alarak dizilerde boy göstermeye başlayan Saruhan Hünel 'Tatlı Betüş', 'Aynalı Tahir', 'Kaybolan Yıllar', 'Serçe' ve 'Karagül' gibi pek çok dizinin kadrosunda yer aldı Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Saruhan Hünel, Kuruluş Osman'da Alişar karakterini canlandırıyor.

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