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Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i tarihte var mı? Alişar Bey nasıl öldü? Saruhan Hünel kimdir?

Kuruluş Osman dizisi her çarşamba günü 20.00'de ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dev yapım her bölümü ile reytingleri altüst ederken, dizinin karakterleri de büyük beğeni topladı. Kuruluş Osman'ı takip eden binlerce kişi ecdadın şanlı tarihini her bölüm sonrası daha fazla araştırıyor. Dizide öne çıkan karakterlerin tarihteki yerleri merakla araştırılıyor. O karakterlere hayat veren usta isimler de izleyicinin radarında. Onlardan biri de hiç kuşkusuz ki Alişar Bey ve o karaktere hayat veren usta oyuncu Saruhan Hünel... Dizide Selçuklu'nun önemli isimlerinden olan Alişar Bey bölgede denge konumunda bulunuyor. Alişar Bey kendinden başka kimsenin öne çıkmasına izin vermemek için sürekli malumat topluyor.Alişar Bey rolüne hayat veren Saruhan Hünel seyirciden tam not alırken, hayat verdiği karakterde Google üzerinden en çok arananlar arasında. Peki, Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i tarihte var mı? Alişar Bey nasıl öldü? Saruhan Hünel kimdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 16:59 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 17:10
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Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i tarihte var mı? Alişar Bey nasıl öldü? Saruhan Hünel kimdir?

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında 600 senelik Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 çadırlık bir obadan kuruluş öyküsünü anlatıyor. Dizide Burak Özçivit Osman Bey karakterine hayat veriyor. Usta birçok ismin yer aldığı dizi seyircinin en beğendiği yapımların arasında açık ara zirvede bulunuyor. Dizideki karakterlerin tarihteki yerleri ve o karaktere hayat veren oyuncuların hayatları her bölüm sonrası yoüun şekilde aranıyor. Biz de o karakterleri sizler için derledik. İşte Kuruluş Osman dizisi karakterlerinin tarihteki yerleri ve onlara hayat veren oyuncuların hikayeleri...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FULL İZLE

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Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i tarihte var mı? Alişar Bey nasıl öldü? Saruhan Hünel kimdir?

ALİŞAR BEY'E HAYAT VEREN SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

Muharrem Saruhan Hünel olan oyuncu, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bağdat'tan Türkiye'ye göç eden Saruhan Hünel'in baba tarafı Arnavut, anne tarafı ise Arap kökenlidir. Beyaz perdeye adımını 1993 yapımı 'Yasak Sokaklar' ile atan Saruhan Hünel, 'Ufukta Bir Ağaç' ve 'Somuncu Baba: Aşkın Sırrı' filmlerinde de rol aldı.

1992'de 'Gündüzün Karanlığı'nda rol alarak dizilerde boy göstermeye başlayan Saruhan Hünel 'Tatlı Betüş', 'Aynalı Tahir', 'Kaybolan Yıllar', 'Serçe' ve 'Karagül' gibi pek çok dizinin kadrosunda yer aldı Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Saruhan Hünel, Kuruluş Osman'da Alişar karakterini canlandırıyor.

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Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i tarihte var mı? Alişar Bey nasıl öldü? Saruhan Hünel kimdir?

TARİHTE ALİŞAR BEY KİMDİR?

Gazi Osman Şah Eskişehir'e gidince, Eskişehir hükümet merkezi oldu ve şehirde pazar kuruldu. Eskişehir'in, Kütahya eyaletine bağlı olduğunu iler .şüren Kütahya Bey'i Germiyanoğlu Alişar Bey, adamlarından birini Eskişehir'e gönderip, pazarda satılan mallardan vergi almak istedi. Gazi Osman Bey, gelen adamı kovdu ve pazar memurlarına ekmek parası diye her yükten ikişer akça alınmak üzere bac resmi koydu.

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Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i tarihte var mı? Alişar Bey nasıl öldü? Saruhan Hünel kimdir?

Bu meseleden dolayı Osman Şah ile, Germiyanoğlu arasında küçük bir çatışma oldu ve tabi kazanan yine Osman Bey…

Kütahya ve başka taraflardan gelen Türkmenler, Karacahisar'a yerleştiler. Bundan sonra Osman Gazi bazen Eskişehir'de, bazen Söğüt'te, bazen de Karacahisar'da oturur, memleketin gelişmesine, adaletin yayılmasına ve halkın haklarının korunmasına çalışırdı. Bu suretle şehirler şen, yollar emin ve halk rahatlık içinde idi.

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Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i tarihte var mı? Alişar Bey nasıl öldü? Saruhan Hünel kimdir?

BALA HATUN KİMDİR?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

EDEBALI BALA HATUN'U ZİYARET EDİYOR (TIKLA İZLE)