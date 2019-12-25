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Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i tarihte var mı? Alişar Bey nasıl öldü? Saruhan Hünel kimdir?
Kuruluş Osman dizisi her çarşamba günü 20.00'de ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dev yapım her bölümü ile reytingleri altüst ederken, dizinin karakterleri de büyük beğeni topladı. Kuruluş Osman'ı takip eden binlerce kişi ecdadın şanlı tarihini her bölüm sonrası daha fazla araştırıyor. Dizide öne çıkan karakterlerin tarihteki yerleri merakla araştırılıyor. O karakterlere hayat veren usta isimler de izleyicinin radarında. Onlardan biri de hiç kuşkusuz ki Alişar Bey ve o karaktere hayat veren usta oyuncu Saruhan Hünel... Dizide Selçuklu'nun önemli isimlerinden olan Alişar Bey bölgede denge konumunda bulunuyor. Alişar Bey kendinden başka kimsenin öne çıkmasına izin vermemek için sürekli malumat topluyor.Alişar Bey rolüne hayat veren Saruhan Hünel seyirciden tam not alırken, hayat verdiği karakterde Google üzerinden en çok arananlar arasında. Peki, Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i tarihte var mı? Alişar Bey nasıl öldü? Saruhan Hünel kimdir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25.12.2019 16:59 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 17:10
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