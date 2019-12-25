Kuruluş Osman 6. bölüm canlı izle! – ATV
Kuruluş Osman 6. bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 6. bölüm canlı izle! Her hafta yeni bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Zehirlenen Bala Hatun’u kurtaran Osman Bey rakibi Dündar Bey ile olan hesabını da kapatmıştı. Ancak Osman’ın bazı hareketleri Edebali’nin hoşuna gitmeyecek. Osman ise Edebali’yi bulmak isterken Yannis ile karşı karşıya gelecek. Obada Selcan ve Zöhre Hatun arasında soğuk rüzgarlar esecek. İşte, Kuruluş Osman 6. bölüm izleme sayfası!
Kuruluş Osman 6. bölüm canlı izle! ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman 6. bölüm izle! Reyting rekorları kıran dizi Kuruluş Osman'da bu hafta Edebali ve Osman'ın yolları ayrı düşecek. Osman ve Yannis buluşması yeni bir gerilim doğuracak. Yarenlerini kaybeden Edebali ise hangi tehlikenin içerisinde kalacak? Peki Bala Hatun nasıl bir hamle yapacak? Kuruluş Osman 6. bölüm tek parça izleme ekranı araştırılıyor. İşte, Kuruluş Osman 6. bölüm izleme ekranı…
KURULUŞ OSMAN 6. BÖLÜM İZLE!
Kuruluş Osman 6. bölümü bu akşam saat 20:00'den itibaren ATV ekranlarından izleyebilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN 6. BÖLÜM ÖZETİ!
Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir.
Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?
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