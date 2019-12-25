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Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Bamsı gerçekte var mı? Bamsı tarihteki yeri, nasıl öldü?
Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Kuruluş Osman dizisinin başlamasıyla birlikte Bamsı karakterinin tarihteki yeri de dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Bamsı gerçekte var mı? Bamsı nasıl öldü? Dizide Bamsı Seyrek karakterine ünlü oyuncu Nurettin Sönmez hayat veriyor. Osman Gazi'nin çıktığı yolda en büyük destekçilerinden birisi olan Bamsı tarihteki yeri merak ediliyor. İşte, Kuruluş Osman Bamsı hakkında merak edilenler!
Giriş Tarihi: 25.12.2019 18:28 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 18:29
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Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Bamsı gerçekte var mı? Bamsı tarihteki yeri, nasıl öldü?
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Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Bamsı gerçekte var mı? Bamsı tarihteki yeri, nasıl öldü?
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Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Bamsı gerçekte var mı? Bamsı tarihteki yeri, nasıl öldü?
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Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Bamsı gerçekte var mı? Bamsı tarihteki yeri, nasıl öldü?
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Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Bamsı gerçekte var mı? Bamsı tarihteki yeri, nasıl öldü?