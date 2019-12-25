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Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Bamsı gerçekte var mı? Bamsı tarihteki yeri, nasıl öldü?

Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Kuruluş Osman dizisinin başlamasıyla birlikte Bamsı karakterinin tarihteki yeri de dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Bamsı gerçekte var mı? Bamsı nasıl öldü? Dizide Bamsı Seyrek karakterine ünlü oyuncu Nurettin Sönmez hayat veriyor. Osman Gazi'nin çıktığı yolda en büyük destekçilerinden birisi olan Bamsı tarihteki yeri merak ediliyor. İşte, Kuruluş Osman Bamsı hakkında merak edilenler!

Giriş Tarihi: 25.12.2019 18:28 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 18:29
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Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Bamsı gerçekte var mı? Bamsı tarihteki yeri, nasıl öldü?
Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Bamsı gerçekte var mı? Bamsı tarihteki yeri, nasıl öldü?

Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Kuruluş Osman Bamsı gerçekte var mı? Reyting rekorları kıran fenomen dizi Kuruluş Osman Bamsı tarihteki yeri dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Her hafta Çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. İzleyiciler ise dizide yer alan karakterleri araştırıyor. Peki, Kuruluş Osman Bamsı kimdir? İşte yanıtı!

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Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Bamsı gerçekte var mı? Bamsı tarihteki yeri, nasıl öldü?
Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Bamsı gerçekte var mı? Bamsı tarihteki yeri, nasıl öldü?

KURULUŞ OSMAN BAMSI KİMDİR?

Dede Korkut hikayelerinde yer alan Bamsı Beyrek Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ve masallarında geçer. Türk kahraman Bamsı Beyrek, Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

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Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Bamsı gerçekte var mı? Bamsı tarihteki yeri, nasıl öldü?
Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Bamsı gerçekte var mı? Bamsı tarihteki yeri, nasıl öldü?

BAMSI BEYREK NASIL ÖLDÜ?

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir. İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek'in kendisi İç Oğuz'dan olup karısı Dış Oğuz'dandır. Dış Oğuz beyleri Beyrek'i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın dostudur ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek'i yaralar.

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Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Bamsı gerçekte var mı? Bamsı tarihteki yeri, nasıl öldü?
Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Bamsı gerçekte var mı? Bamsı tarihteki yeri, nasıl öldü?

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

Nurettin Sönmez 24.07.1978 tarihinde İstanbul da dünyaya gelmiştir. Oyuncu İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Diyalog iletişim bölümünü bitirmiştir. Nurettin Sönmez güzel konuşma ve spikerlik kursuna giderken hocası Yalçın Boratap'ın oyuncuda bir şeyler fark etmesi ile konservatuar sınavlarına girmiştir.

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Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Bamsı gerçekte var mı? Bamsı tarihteki yeri, nasıl öldü?
Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Bamsı gerçekte var mı? Bamsı tarihteki yeri, nasıl öldü?

Nurettin Sönmez Can ve Arsen Gürzap'ın Dialog Oyunculuk Okulu'ndan mezun olmuştur. Daha sonra Yeditepe Konservatuvarı Tiyatro bölümüne girmiş okulu bitirmeden ayrılmıştır. Oyuncu Eric Morris 'method oyunculuğu' workshoplarına iki sene katılmıştır.