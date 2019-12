Tarihte Dündar Bey nasıl öldü? Dündar Bey'i Osman Gazi mi öldürdü? Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş kimdir?

Kuruluş Osman dizisi her çarşamba günü 20.00'de ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dev yapım her bölümü ile reytingleri altüst ederken, dizinin karakterleri de büyük beğeni topladı. Kuruluş Osman'ı takip eden binlerce kişi ecdadın şanlı tarihini her bölüm sonrası daha fazla araştırıyor. Dizide öne çıkan karakterlerin tarihteki yerleri merakla araştırılıyor. O karakterlere hayat veren usta isimler de izleyicinin radarında. Onlardan biri de hiç kuşkusuz ki Dündar Bey ve o karaktere hayat veren usta oyuncu Ragıp Savaş... Ertuğrul Bey'in en küçük kardeşi Dündar Bey, Kayı Obası ayrılırken Ertuğrul ile Batı'ya geliyor. Selçuklu'nun Bizans hudutlarında ağabeyi Ertuğrul ile gaza akınlarına katılan Dündar Bey, Kuruluş Osman dizisinde de önemli bir yere sahip. Ertuğrul Gazi'nin obasını emanet ettiği Dündar Bey, Osman Bey ile anlaşamıyor. Osman ile sürekli karşı karşıya gelen Dündar Bey'in tarihteki yeri merak ediliyor. Peki, Tarihte Dündar Bey nasıl öldü? Dündar Bey'i Osman Gazi mi öldürdü? Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş kimdir? İşte detaylar...

