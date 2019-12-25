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Tarihte Dündar Bey nasıl öldü? Dündar Bey'i Osman Gazi mi öldürdü? Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş kimdir?

Kuruluş Osman dizisi her çarşamba günü 20.00'de ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dev yapım her bölümü ile reytingleri altüst ederken, dizinin karakterleri de büyük beğeni topladı. Kuruluş Osman'ı takip eden binlerce kişi ecdadın şanlı tarihini her bölüm sonrası daha fazla araştırıyor. Dizide öne çıkan karakterlerin tarihteki yerleri merakla araştırılıyor. O karakterlere hayat veren usta isimler de izleyicinin radarında. Onlardan biri de hiç kuşkusuz ki Dündar Bey ve o karaktere hayat veren usta oyuncu Ragıp Savaş... Ertuğrul Bey'in en küçük kardeşi Dündar Bey, Kayı Obası ayrılırken Ertuğrul ile Batı'ya geliyor. Selçuklu'nun Bizans hudutlarında ağabeyi Ertuğrul ile gaza akınlarına katılan Dündar Bey, Kuruluş Osman dizisinde de önemli bir yere sahip. Ertuğrul Gazi'nin obasını emanet ettiği Dündar Bey, Osman Bey ile anlaşamıyor. Osman ile sürekli karşı karşıya gelen Dündar Bey'in tarihteki yeri merak ediliyor. Peki, Tarihte Dündar Bey nasıl öldü? Dündar Bey'i Osman Gazi mi öldürdü? Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş kimdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 17:42 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 17:51
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Tarihte Dündar Bey nasıl öldü? Dündar Bey'i Osman Gazi mi öldürdü? Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş kimdir?

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında 600 senelik Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 çadırlık bir obadan kuruluş öyküsünü anlatıyor. Dizide Burak Özçivit Osman Bey karakterine hayat veriyor. Usta birçok ismin yer aldığı dizi seyircinin en beğendiği yapımların arasında açık ara zirvede bulunuyor. Dizideki karakterlerin tarihteki yerleri ve o karaktere hayat veren oyuncuların hayatları her bölüm sonrası yoüun şekilde aranıyor. Biz de o karakterleri sizler için derledik. İşte Kuruluş Osman dizisi karakterlerinin tarihteki yerleri ve onlara hayat veren oyuncuların hikayeleri...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FULL İZLE

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Tarihte Dündar Bey nasıl öldü? Dündar Bey'i Osman Gazi mi öldürdü? Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş kimdir?

RAGIP SAVAŞ KİMDİR?

Ragıp Savaş, 1966 yılında İzmit'te doğdu. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.

1990 yılında yüksek dereceyle mezun oldu ve aynı yıl kurulan Türkiye'nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda profesyonel sanat yaşamına başlayarak genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.

Sanatçının ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin'in yazdığı Ahmet Gülhan'ın yönettiği "Demokrasi Gemisi"dir. Aynı sezon Nazım Hikmet'in yazıp Kenan Işık'ın yönettiği "İvan İvanoviç Var mıydı yok muydu?" adlı oyunda başrol alarak Petrof'u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde 5 ödüle layık görülmüştür. Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda ve Özel Tiyatrolar'da birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol aldı, aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, 2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmenliği'ne atanarak 2007 yılına kadar bu kurumda çalıştı ve Kocaeli Şehir Tiyatroları ve Türk Tiyatrosu adına çok büyük ve radikal çalışmalara imza attı. Sanatçı aynı yıl Kocaeli Şehir Tiyatroları'ndaki görevini bırakarak, İzmit Sanat Merkezi'nde genel sanat yönetmeni olarak göreve başlamıştır.

Sinema kariyerine 2004 yılında "Neredesin Firuze" adlı filmle adım atan sanatçı Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda tiyatro yaşantısına devam etmekte, sinema filmleri ve dizilerde de rol almaktadır.

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Tarihte Dündar Bey nasıl öldü? Dündar Bey'i Osman Gazi mi öldürdü? Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş kimdir?

DÜNDAR BEY TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin amcasıdır. Dündar Bey hakkındaki bilgiler daha da açıktır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, onun Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yer tuttuğu görülmektedir. Süleyman Şah, 4 oğlu ile Kayı boyunun beyi olarak İran'da Mahan hükümdarı iken, Moğol saldırısı üzerine Anadolu'ya göç etmiş, Ahlat'a geldikten sonra Erzincan ve Amasya taraflarına geçmişti. Burada yerleşme imkanı bulamayınca eski yurduna dönmeye karar veren Süleyman Şah, Elbistan- Halep yolu ile Fırat kıyısına inmişti. Caber Kalesi çevresinde ırmağı geçerken boğulması üzerine ona bağlı Kayılar ikiye bölünmüşler, oğullarından Sungur Tigin ile Gün Doğdu doğuya gitmeye karar vermişti. Ertuğrul Gazi ile Dündar ise Anadolu'da yerleşmek üzere Pasin'e doğru yollarına devam etmişlerdi. Kayı boyunun yerleşmesi ile ilgili bu haberlerde Dündar Bey'in, Ertuğrul Gazi'nin ve daha sonra da Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yanında, bu devletin kuruluşunda hizmet ederken görüyoruz.

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Tarihte Dündar Bey nasıl öldü? Dündar Bey'i Osman Gazi mi öldürdü? Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş kimdir?

Ertuğrul'un yaşamını yitirmesi üzerine onun yeni doğan kabileler birliğine baş olmak istediği bazı aşiretlerin de Dündar Bey'i tuttukları bilinmektedir. Ancak Osman Gazi bu birliğe seçildikten sonra Dündar, yeğenini bütün gücü ile desteklemiştir. Bir süre sonra Osman Gazi ile Dündar'ın araları yeniden açılmış, özellikle Köprü-Hisar yöresine yöneltilen saldırılar karşısında Dündar, Osman Gazi'ye cephe almıştır. Bu konuda bütün gaziler Osman Gazi ile aynı düşüncede oldukları halde Dündar bu sefere karşı çıktı. Dündar, Köprü- Hisar'ın alınmasının bir yandan Germiyan Beyliği'nin, bir yandan da Rum tekfurlarının düşmanlığına yol açacağını ileri sürüyor ve bu düşüncesinde ayak diriyordu.

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Tarihte Dündar Bey nasıl öldü? Dündar Bey'i Osman Gazi mi öldürdü? Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş kimdir?

Bu karşı düşüncenin kuvvetleri arasında ayrılık ve anlaşmazlık yaratacağını anlayan Osman Gazi, sinirlenerek amcasını bu toplantıda bir okla öldürmüştür. Neşri tarafından ileri sürülen bu söylentiyi birçok Osmanlı tarihçileri kabul etmezler. Dündar hayatını kaybettiğinde 90 yaşını aşmış bulunuyordu ki, buna göre en az 1212 yılında doğmuş olması gerekir.