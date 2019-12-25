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Eda Ece'den alkışlık hareket! Gecelerini ısıttı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.12.2019
EDA ECE'DEN ALKIŞLIK HAREKET! GECELERİNİ ISITTI

, önceki gece verdiği insanlık dersiyle takdir topladı. Ece, Etiler’de ailesiyle kağıt toplayan Kader’in ‘Çok üşüyorum’ sözü üzerine küçük kıza mont aldı. Oyuncu, para yardımı da yaptığı ailenin kamyoneti bozulunca da taksi tutup iyilikleriyle ailenin gecesini ısıttı.

Ünlü oyuncu , yüzü gibi kalbinin de güzelliğini kanıtladı. Ece, önceki akşam Etiler'de aracıyla seyir halindeyken geçimini kağıt toplayarak sağlayan Kader'in yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Ece, aracından inip Kader'le bir süre sohbet etti.

Küçük kızın "Ailemin durumu kötü üşüyoruz Eda abla" sözüyle içi burkulan güzel oyuncu, Kader'le ağabeyini ailesinin izniyle mağazaya götürüp onlara mont aldı.

EDA, KADER'IN İYİLİK MELEĞİ OLDU

Oyuncunun yardımı bununla sınırlı kalmadı. Yoksullukla mücadele eden aileye bir miktar para yardımı da yapıp ihtiyacı olduğunda araması için Kader'e telefon numarasını verdi. Daha sonra aracına dönen Ece, ailenin kamyonetinin arızalandığını gördü. Bunun üzerine oyuncu, Kader ve ailesi için bir taksi tutup evlerine gitmelerini sağladı. Ece, bu hareketiyle de takdir topladı.

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