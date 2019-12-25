Kuruluş Osman'ın Samsa Çavuş'u tarihte var mı? Samsa Çavuş'u oynayan İsmail Hakkı Ürün kimdir?

Kuruluş Osman dizisi her çarşamba günü 20.00'de ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dev yapım her bölümü ile reytingleri altüst ederken, dizinin karakterleri de büyük beğeni topladı. Kuruluş Osman'ı takip eden binlerce kişi ecdadın şanlı tarihini her bölüm sonrası daha fazla araştırıyor. Dizide öne çıkan karakterlerin tarihteki yerleri merakla araştırılıyor. O karakterlere hayat veren usta isimler de izleyicinin radarında. Onlardan biri de hiç kuşkusuz ki Samsa Çavuş ve o karaktere hayat veren İsmail Hakkı Ürün... Dizinin gözü kara, cenk sevdalısı, şehadet yolunda her şeyi göze almış alpi Samsa Çavuş'una hayat veren İsmail Hakkı Ürün seyircinin büyük beğenisini kazanırken, hayat verdiği karakterde Google üzerinden en çok arananlar arasında. Peki, Kuruluş Osman'ın Samsa Çavuş'u tarihte var mı? Samsa Çavuş'u oynayan İsmail Hakkı Ürün kimdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 16:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





