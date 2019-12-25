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Kuruluş Osman'ın Samsa Çavuş'u tarihte var mı? Samsa Çavuş'u oynayan İsmail Hakkı Ürün kimdir?

Kuruluş Osman dizisi her çarşamba günü 20.00'de ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dev yapım her bölümü ile reytingleri altüst ederken, dizinin karakterleri de büyük beğeni topladı. Kuruluş Osman'ı takip eden binlerce kişi ecdadın şanlı tarihini her bölüm sonrası daha fazla araştırıyor. Dizide öne çıkan karakterlerin tarihteki yerleri merakla araştırılıyor. O karakterlere hayat veren usta isimler de izleyicinin radarında. Onlardan biri de hiç kuşkusuz ki Samsa Çavuş ve o karaktere hayat veren İsmail Hakkı Ürün... Dizinin gözü kara, cenk sevdalısı, şehadet yolunda her şeyi göze almış alpi Samsa Çavuş'una hayat veren İsmail Hakkı Ürün seyircinin büyük beğenisini kazanırken, hayat verdiği karakterde Google üzerinden en çok arananlar arasında. Peki, Kuruluş Osman'ın Samsa Çavuş'u tarihte var mı? Samsa Çavuş'u oynayan İsmail Hakkı Ürün kimdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 16:55
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Kuruluş Osman'ın Samsa Çavuş'u tarihte var mı? Samsa Çavuş'u oynayan İsmail Hakkı Ürün kimdir?

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında 600 senelik Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 çadırlık bir obadan kuruluş öyküsünü anlatıyor. Dizide Burak Özçivit Osman Bey karakterine hayat veriyor. Usta birçok ismin yer aldığı dizi seyircinin en beğendiği yapımların arasında açık ara zirvede bulunuyor. Dizideki karakterlerin tarihteki yerleri ve o karaktere hayat veren oyuncuların hayatları her bölüm sonrası yoüun şekilde aranıyor. Biz de o karakterleri sizler için derledik. İşte Kuruluş Osman dizisi karakterlerinin tarihteki yerleri ve onlara hayat veren oyuncuların hikayeleri...

KURULUŞ OSMAN'A DAMGA VURAN AT KUYRUĞU BAĞLAMA HİKAYESİ TIKLA İZLE

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Kuruluş Osman'ın Samsa Çavuş'u tarihte var mı? Samsa Çavuş'u oynayan İsmail Hakkı Ürün kimdir?

SAMSA ÇAVUŞ'U OYNAYAN İSMAİL HAKKI ÜRÜN KİMDİR?

Kuruluş Osman'ın deneyimli isimlerinden İsmail Hakkı Ürün, 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1986-1989 yılları arasında Konya Anadolu Sahnesi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Kuruluşunda katkısı olan Türkiye'nin ilk yerel televizyon kanalı Kon TV'de, 1991-1995 yılları arasında program yapımcılığı görevini üstlendi.

1991-1998 yılları arasında Malezya IIUM'da uluslararası ilişkiler eğitimi aldı. 1998-1999 yılları arasında Almanya'da Ludwigsburg Film Akademisi'nde belgesel sinema eğitimi gördü.

Türkiye'de, İki Aile, Recep İvedik, Sakarya Fırat, Hür Adam, Sümela'nın Şifresi: Temel, Uzun Hikaye, Moskova'nın Şifresi: Temel gibi yapımlarda rol aldı. 2005 yapımı Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar isimli filmin yapımcılığını üstlendi.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FULL İZLE

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Kuruluş Osman'ın Samsa Çavuş'u tarihte var mı? Samsa Çavuş'u oynayan İsmail Hakkı Ürün kimdir?

KURULUŞ OSMAN'IN SAMSA ÇAVUŞ'U TARİHTE VAR MI?

Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı olan Samsa Çavuş, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu sırasında büyük hizmetlerde bulunmuştur. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Osmanlı'da çavuş ünvanını kullanan ilk kişidir.

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Kuruluş Osman'ın Samsa Çavuş'u tarihte var mı? Samsa Çavuş'u oynayan İsmail Hakkı Ürün kimdir?

Ertuğrul Gazi ile birlikte, Söğüt'e gelmiş, Osman Gazi zamanında pek çok savaşa katılmıştır. Pelekanon Muharebesi'nde (Maltepe Savaşı) bulunduğu bilinmektedir. İznik ve Sorkun'un fethinde büyük yararlılıklar göstermiştir.

Orhan Gazi, Karatekin kalesini fethedince, muhafızlığına Samsa Çavuş'u tayin etmiştir. Ömrünü Sakarya boyunu tutmakla geçiren Samsa Çavuş, 1330 yılından sonra vefat etmiştir. Türbesi Mudurnu yakınlarındaki Hacımusalar köyündedir.

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Kuruluş Osman'ın Samsa Çavuş'u tarihte var mı? Samsa Çavuş'u oynayan İsmail Hakkı Ürün kimdir?

OSMAN BEY'İ OYNAYAN BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit (d. 24 Aralık 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve eski manken.Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir.

Kazım İşmen Lisesi'nden mezun oldu. 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başladı.

2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katıldı ve Best Model of Turkey seçildi. aruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev aldı.

İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşadı. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol aldı. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynadı. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırdı. Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırdı. 2011-2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterine hayat verdi. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye döndü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinin ardından ekran macerasına ara veren Burak Özçivit, Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterini canlandırıyor.