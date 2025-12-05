CANLI | Spikerlere uyuşturucu operasyonu! Hangi isimler gözaltında?

12:15 05 Aralık 2025

8 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat ve Metin Akdülger'in de bulunduğu ünlü isimlere yönelik soruşturma başlatılmıştı.

TESTİ POZİTİF ÇIKAN İSİMLER

Dilan Polat, Derin ve Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ile Kaan Yıldırım’ın test sonuçlarında uyuşturucu izlerine rastlanmıştı.

TAKİPSİZLİK KARARI

Adli Tıp Kurumu’nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, daha sonra yapılan analizler sonucu test sonuçları "negatif" çıkan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında "takipsizlik kararı" verildi.

İrem Derici, Ziynet Sali, Feyza Altun, Engin Polat’ın örneklerinde "tıbbi ilaç etken maddesi" pozitif raporlandığı için bu isimler listede yer almadı.