CANLI | Spikerlere uyuşturucu operasyonu! Hangi isimler gözaltında?
İstanbul’da jandarma ekipleri ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Spiker Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu öğrenildi.
KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
Ankara'da gözaltına alınan Hande Sarıoğlu İstanbul’a getiriliyor.
SPİKERLERE OPERASYON!
(Foto: Hande Sarıoğlu)
(Foto: Ela Rümaysa Cebeci)
(Foto: Meltem Acet)
HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINMIŞTI?
8 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat ve Metin Akdülger'in de bulunduğu ünlü isimlere yönelik soruşturma başlatılmıştı.
TESTİ POZİTİF ÇIKAN İSİMLER
Dilan Polat, Derin ve Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ile Kaan Yıldırım’ın test sonuçlarında uyuşturucu izlerine rastlanmıştı.
TAKİPSİZLİK KARARI
Adli Tıp Kurumu’nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, daha sonra yapılan analizler sonucu test sonuçları "negatif" çıkan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında "takipsizlik kararı" verildi.
İrem Derici, Ziynet Sali, Feyza Altun, Engin Polat’ın örneklerinde "tıbbi ilaç etken maddesi" pozitif raporlandığı için bu isimler listede yer almadı.
- Arnold Schwarzenegger "Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek" filminin senaryosunu okuyup berbat bulmuş, kime filmi övüp onun oynamasına sebep olmuştur?